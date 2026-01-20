Фінансові новини
- |
- 20.01.26
- |
- 08:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пальне дорожчає: бензин і дизпаливо подорожчали майже на 60 копійок — огляд стану ринку
15:22 19.01.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,87 грн/л (здорожчав на 61 коп.); бензин марки А-95 - 59,07 грн/л (здорожчав на 58 коп.); бензин марки А-92 - 57,41 грн/л (здорожчав на 76 коп.); дизельне пальне - 58,87 грн/л (здорожчало на 57 коп.). Середня ціна автогазу становить 38,19 грн/л, що на 4 коп. дорожче порівняно із попереднім робочим днем - 16 січня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 38,44 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 36,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 62,99 грн/л; дизпальне - 62,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 56,19 грн/л; дизпальне - 54,56 грн/л; автогаз - 36,1 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 62,99 грн/л; дизпальне - 62,99 грн/л; автогаз - 39,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 60,99 грн/л; дизпальне - 60,99 грн/л; автогаз - 36,99 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|В Україні зафіксували зростання опосередкованої вартості будівництва житла на 7,96%
|Українські роботодавці накопичили рекордні зарплатні борги
|Українці вже освоїли понад 11 млрд грн «Зимової підтримки» – Свириденко
|Ціни на дизель мають висхідну динаміку під тиском зовнішнього ринку й валютного курсу
|Пальне дорожчає: бензин і дизпаливо подорожчали майже на 60 копійок — огляд стану ринку
|Фішингові атаки маскують під акції з безкоштовним пальним
Бізнес
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні
|Усі відеокарти RTX отримають технологію DLSS 4.5 від NVIDIA
|Reuters: Китай заборонив імпорт одного з найпотужніших ШІ-чипів Nvidia