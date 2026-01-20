Пальне дорожчає: бензин і дизпаливо подорожчали майже на 60 копійок — огляд стану ринку

У понеділок, 19 січня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 58 коп. до 59,07 грн/л, на дизельне пальне - на 57 коп. до 58,87 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,87 грн/л (здорожчав на 61 коп.); бензин марки А-95 - 59,07 грн/л (здорожчав на 58 коп.); бензин марки А-92 - 57,41 грн/л (здорожчав на 76 коп.); дизельне пальне - 58,87 грн/л (здорожчало на 57 коп.). Середня ціна автогазу становить 38,19 грн/л, що на 4 коп. дорожче порівняно із попереднім робочим днем - 16 січня.

У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 38,44 грн/л.

У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 36,4 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 62,99 грн/л; дизпальне - 62,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 56,19 грн/л; дизпальне - 54,56 грн/л; автогаз - 36,1 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 62,99 грн/л; дизпальне - 62,99 грн/л; автогаз - 39,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 60,99 грн/л; дизпальне - 60,99 грн/л; автогаз - 36,99 грн/л.