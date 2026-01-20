Ціни на нафту пішли вгору на тлі ослаблення напруженості між США та Іраном – Reuters

Ціни на нафту трохи зросли після підвищення на попередній сесії, оскільки жорстоке придушення протестів в Ірані вгамувало заворушення, зменшивши ймовірність нападу США на головного виробника на Близькому Сході, що могло б порушити постачання сировини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ціна на нафту марки Brent до 03.27 за Гринвічем (05.27 за Києвом) становила 64,19 дол. за барель, що вище на 6 центів, або 0,09%.

Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в лютому подорожчала на 9 центів, або 0,15%, до 59,53 дол. за барель. Цей контракт закінчується у вівторок, тоді як більш активний контракт з поставкою в березні коштував 59,39 дол., що вище на 5 центів, або 0,08%.

Видається, що вгамування заворушень в Ірані шляхом жорстокого придушення протестів та ймовірний відступ президента США Дональда Трампа від його попередніх погроз втрутитися, знизили ймовірність нападу Сполучених Штатів, що могло б порушити постачання нафти від четвертого за величиною виробника серед країн ОПЕК, йдеться у матеріалі.

Спад ознаменував відновлення відступу від багатомісячних максимумів, досягнутих минулого тижня, хоча в п'ятницю ціни все ж залишилися вищими. Однак військові дії США у Перській затоці підкреслюють триваюче занепокоєння.

«Спад відбувся після швидкого зниження "іранської премії", яка підняла ціни до 12-тижневого максимуму, викликаного ознаками послаблення репресій проти протестувальників в Ірані», - зазначив аналітик IG Market Тоні Сікамор.

Це підкреслювалося даними про запаси у США, які показали зростання обсягів нафти та посилили "ведмежий тиск" на пропозицію, зазначив Сікамор.

Зазначається, що американські ринки закриті у понеділок з нагоди Дня Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Запаси нафти зросли на 3,4 млн барелів за тиждень, що закінчився 9 січня, повідомило минулого тижня Управління енергетичної інформації (EIA), в той час як аналітики, опитані Reuters, очікували скорочення на 1,7 млн барелів.

Водночас ринки уважно стежать за планами щодо нафтових родовищ Венесуели після заяви Трампа про те, що США будуть керувати нафтовою галуззю країни після усунення президента Ніколаса Мадуро.

Міністр енергетики США Кріс Райт повідомив Reuters у п'ятницю, що США роблять усе можливе, щоб якнайшвидше надати Chevron розширену ліцензію на видобуток у країні. Однак ринки не надто впевнені у перспективах збільшення видобутку у Венесуелі, йдеться у матеріалі.

«Ситуація в Венесуелі та Україні наразі не має великого впливу на ринки нафти, що викликає обмежену увагу серед трейдерів. Очікуйте коливань у діапазоні протягом решти дня, оскільки американські ринки закриті», - зазначила Вандана Харі, засновниця компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку.

Крім цього, минулого року обсяг переробки нафти в Китаї зріс на 4,1% порівняно з 2024 роком, а видобуток сирої нафти зріс на 1,5% у порівнянні з 2024 роком, свідчать дані влади, опубліковані в понеділок. При цьому обидва показники досягли рекордних значень.