- 09.01.26
- 14:02
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Нафта дорожчає через побоювання перебоїв у поставках із Венесуели та Ірану
10:46 09.01.2026 |
Ціни на нафту зростають другий день поспіль через невизначеність щодо майбутнього постачання з Венесуели та посилення побоювань щодо видобутку в Ірані, де тривають заворушення.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 40 центів, або 0,7%, до 62,39 долара за барель, нафта марки WTI подорожчала на 35 центів, або 0,6%, до 58,11 долара.
Обидві базові ціни піднялися більш ніж на 3% у четвер, після того як два дні поспіль спостерігалося їх падіння. Ціна на Brent, як очікується, зросте за тиждень на 2,7%, на WTI - на 1,4%.
Ринковий стратег Moomoo ANZ Тіна Тенг зазначила, що стрибок цін був спричинений насамперед заявою Дональда Трампа про контроль над експортом нафти з Венесуели, що потенційно може підштовхнути ціни вгору після періоду продажів зі знижками.
«У найближчі дні ринок буде зосереджений на тому, як буде продаватися і поставлятися венесуельська нафта, що зберігається на складах. Проблема надлишку пропозиції може залишатися актуальною, якщо не буде обмежень на продаж», - сказала Тенг.
Крім того, громадянські заворушення в Ірані, який є одним з основних виробників нафти на Близькому Сході, та побоювання щодо впливу російсько-української війни на експорт російської нафти також посилили занепокоєння щодо постачання.
За даними Haitong Futures, ціни на нафту різко зросли після кількох днів стабільності. Проте світові запаси зростають, і надлишок пропозиції залишається головним фактором, який може обмежити зростання. Якщо ризики навколо Ірану не посиляться, зростання, ймовірно, буде обмеженим і нетривалим, додали у Haitong Futures.
