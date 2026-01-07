Фінансові новини
Скільки коштує бензин в Україні: актуальні ціни 7 січня
18:21 07.01.2026
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,17 грн/л (здешевшав на 2 коп.); бензин марки А-95 - 58,25 грн/л; бензин марки А-92 - 56,57 грн/л (здешевшав на 3 коп.); дизельне пальне - 58,31 грн/л (здорожчало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 37,94 грн/л, що на 4 коп. більше порівняно з попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 38,44 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 36,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,04 грн/л; дизпальне - 53,88 грн/л; автогаз - 35,82 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 39,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 36,69 грн/л.
