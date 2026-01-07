Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта подешевшала на тлі слів Трампа про поставки з Венесуели до США

7 січня ціни на нафту впали після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Венесуела "передасть" Сполученим Штатам від 30 до 50 мільйонів барелів санкційної нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) станом на 02:00 за Гринвічем знизилася на 78 центів, або 1,37%, до $56,35 за барель. Ф'ючерси на Brent подешевшали на 61 цент, або 1%, до $60,09 за барель.

Обидва ключові індикатори втратили понад $1 під час попередньої сесії, оскільки ринок враховував очікування значного глобального надлишку нафти цього року та невизначеність щодо видобутку венесуельської сирої нафти після затримання США лідера країни Ніколаса Мадуро.

"Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і ці гроші будуть під контролем мене, як президента Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!", ‒ написав Трамп у вівторок у соцмережах.

За словами ринкового стратега Moomoo ANZ Тіни Тенг, допис Трампа свідчить, що він схиляється до збільшення пропозиції, а не до її обмеження, що підсилює побоювання щодо надлишку нафти на глобальному ринку.

Венесуела реалізує свою основну марку Merey приблизно на $22 дешевше за Brent у портах відвантаження, що формує вартість угоди до $1,9 млрд. Потоком поставок наразі повністю керує Chevron , головний партнер PDVSA у спільному підприємстві відповідно до дозволу США.

Ціни на близькосхідну нафту також продовжують падати, залишаючись найслабшим сегментом у міжрегіональному ціноутворенні, що зменшує готовність інвесторів підтримувати зростання.

Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що ринок може вийти на профіцит до 3 мільйонів барелів на добу в першій половині 2026 року з огляду на слабке зростання попиту торік і збільшення пропозиції з боку виробників ОПЕК. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7155
  0,1521
 0,36
EUR
 1
 49,9216
  0,1224
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2739  0,16 0,39 42,8482  0,19 0,44
EUR 49,5186  0,14 0,29 50,2271  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

