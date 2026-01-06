Фінансові новини
06.01.26
13:53
Ціни на нафту йдуть вниз через прогнози щодо видобутку у Венесуелі
09:54 06.01.2026 |
Ціни на нафту у вівторок знизилися з огляду на очікування значної глобальної пропозиції на тлі слабкого попиту, а також через оцінку ринком можливого зростання видобутку венесуельської нафти.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 0,2%, або на 14 центів, до 61,62 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate торгувалася по 58,13 долара за барель, що менше на 0,3%, або на 19 центів.
Старший ринковий аналітик брокерської компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що реакція цін на нафту на геополітичні події - військові дії США у Венесуелі та удари по російській енергетичній інфраструктурі - виявилася несподівано стриманою. Це свідчить про те, що ключовим занепокоєнням залишаються фундаментальні фактори попиту та пропозиції.
«З точки зору пропозиції ринок нафти переповнений. Згідно з останніми даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA) та Управління енергетичної інформації США (EIA), світова пропозиція сирої нафти й надалі випереджає зростання споживання, що призводить до накопичення запасів і зберігає тиск на ціни», - сказала вона.
Учасники ринку у грудні заявляли, що очікують тиску на ціни на нафту у 2026 році через зростання пропозиції та слабкий попит.
Тиск може посилитися через захоплення США лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, що підвищує ймовірність скасування американського ембарго на венесуельську нафту і може привести до зростання видобутку.
За інформацією Reuters, адміністрація президента США планує цього тижня зустрітися з керівниками американських нафтових компаній, щоб обговорити збільшення видобутку нафти у Венесуелі.
«Я вважаю, що якщо план Трампа хоча б частково буде реалізований, видобуток венесуельської нафти має зрости. Якщо це станеться, тиск на і без того перенасичений ринок лише посилиться», - сказав аналітик Marex Ед Мейр.
Венесуела є країною-засновницею Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і має найбільші у світі запаси нафти - близько 303 мільярдів барелів. Водночас її нафтовий сектор протягом тривалого часу перебуває в занепаді, зокрема через нестачу інвестицій та санкції США. Середній обсяг видобутку минулого року становив 1,1 мільйона барелів на добу.
За словами аналітиків, за умов політичної стабільності та інвестицій з боку США видобуток у Венесуелі може зрости до пів мільйона барелів на добу протягом наступних двох років.
Водночас ANZ Research зазначає, що більш імовірне збереження високого рівня політичної нестабільності, а для збільшення видобутку понад поточні потужності Венесуели знадобляться значні фінансові вливання.
