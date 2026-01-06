Фінансові новини
- |
- 06.01.26
- |
- 06:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Скільки коштує бензин та інше паливо на АЗС 5 січня
18:12 05.01.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,19 грн/л (здорожчав на 3 коп.); бензин марки А-95 - 58,26 грн/л (здешевшав на 2 коп.); бензин марки А-92 - 56,6 грн/л; дизельне пальне - 58,3 грн/л (здорожчало на 2 коп.). Середня ціна автогазу становить 37,63 грн/л, що на 1 коп. більше порівняно із ціною на 30 грудня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 38,44 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 36,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,04 грн/л; дизпальне - 53,88 грн/л; автогаз - 35,77 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 36,69 грн/л.
Як повідомлялось,у вівторок, 30 грудня, середня ціна на бензин марки А-95 залишається на рівні 58,28 грн/л, на дизельне пальне - також зафіксувалася на рівні 58,28 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
|Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу
|Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
|Законопроєкт про вибори під час воєнного стану може бути підготовлений до кінця лютого - Арахамія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Скільки коштує бензин та інше паливо на АЗС 5 січня
|Гетманцев заявив, що за рік сума виторгів через касові апарати збільшилася на 30%.
|Перший транш позики ЄС для України у розмірі 90 млрд євро очікується у II кварталі 2026 року.
|Обсяг митних платежів, перерахованих до бюджету у грудні, сягнув ₴75 мільярдів.
|Строки подання річної звітності для СПФМ продовжено на два тижні — до 25 січня, повідомили в Мінфіні.
|Протягом року через систему OpenMarket реалізовано активи на загальну суму, що перевищує 2 мільярди гривень, інформує Міністерство юстиції.
|PwC переглянула стратегію щодо криптовалют на тлі нового регулювання у США
Бізнес
|1 січня платформа "Пульс" стала офіційним інструментом взаємодії бізнесу і влади
|OpenAI робить ставку на аудіо та готує окремий пристрій із голосовим керуванням
|Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win
|Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році
|Найзаможніші люди заробили рекордні $2,2 трильйона за рік: перелік лідерів та невдах
|Реліз смартфона T1 від Дональда Трампа знову перенесено
|VW обіцяв ID. Polo за €25 000, але його появу доведеться зачекати