Фінансові новини
- |
- 06.01.26
- |
- 06:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту знижуються на тлі ситуації у Венесуелі
09:15 05.01.2026 |
Ціни на нафту в понеділок, 5 січня, знизилися на тлі ситуації у Венесуелі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 21 цент, або 0,4%, до 60,54 долара США за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 28 центів, або 0,5%, до 57,04 долара США за барель.
Президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «візьме під контроль» нафтовидобувну Венесуелу і що ембарго США на всю венесуельську нафту залишається в силі після затримання Мадуро.
Аналітики повідомили, що на світовому ринку з великим запасом нафти будь-які подальші перебої в експорті Венесуели не матимуть негайного впливу на ціни.
«Ми бачимо неоднозначні, але помірні ризики для цін на нафту в короткостроковій перспективі з боку Венесуели залежно від того, як розвиватиметься санкційна політика США», - вважають аналітики Goldman Sachs.
Керівниця відділу досліджень сировинних товарів компанії RBC Capital Геліма Крофт заявила, що повне скасування санкцій США проти Венесуели може розблокувати видобуток у кілька сотень тисяч барелів нафти за добу.
Тим часом аналітики також стежать за реакцією Ірану після того, як Трамп у п'ятницю пригрозив втрутитися у ситуацію щодо придушення протестів у країні-виробнику ОПЕК, що посилило геополітичну напруженість.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
|Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу
|Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
|Законопроєкт про вибори під час воєнного стану може бути підготовлений до кінця лютого - Арахамія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Скільки коштує бензин та інше паливо на АЗС 5 січня
|Гетманцев заявив, що за рік сума виторгів через касові апарати збільшилася на 30%.
|Перший транш позики ЄС для України у розмірі 90 млрд євро очікується у II кварталі 2026 року.
|Обсяг митних платежів, перерахованих до бюджету у грудні, сягнув ₴75 мільярдів.
|Строки подання річної звітності для СПФМ продовжено на два тижні — до 25 січня, повідомили в Мінфіні.
|Протягом року через систему OpenMarket реалізовано активи на загальну суму, що перевищує 2 мільярди гривень, інформує Міністерство юстиції.
|PwC переглянула стратегію щодо криптовалют на тлі нового регулювання у США
Бізнес
|1 січня платформа "Пульс" стала офіційним інструментом взаємодії бізнесу і влади
|OpenAI робить ставку на аудіо та готує окремий пристрій із голосовим керуванням
|Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win
|Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році
|Найзаможніші люди заробили рекордні $2,2 трильйона за рік: перелік лідерів та невдах
|Реліз смартфона T1 від Дональда Трампа знову перенесено
|VW обіцяв ID. Polo за €25 000, але його появу доведеться зачекати