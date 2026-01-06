Авторизация

Ціни на нафту знижуються на тлі ситуації у Венесуелі

Ціни на нафту в понеділок, 5 січня, знизилися на тлі ситуації у Венесуелі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 21 цент, або 0,4%, до 60,54 долара США за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 28 центів, або 0,5%, до 57,04 долара США за барель.

Президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «візьме під контроль» нафтовидобувну Венесуелу і що ембарго США на всю венесуельську нафту залишається в силі після затримання Мадуро.

Аналітики повідомили, що на світовому ринку з великим запасом нафти будь-які подальші перебої в експорті Венесуели не матимуть негайного впливу на ціни.

«Ми бачимо неоднозначні, але помірні ризики для цін на нафту в короткостроковій перспективі з боку Венесуели залежно від того, як розвиватиметься санкційна політика США», - вважають аналітики Goldman Sachs.

Керівниця відділу досліджень сировинних товарів компанії RBC Capital Геліма Крофт заявила, що повне скасування санкцій США проти Венесуели може розблокувати видобуток у кілька сотень тисяч барелів нафти за добу.

Тим часом аналітики також стежать за реакцією Ірану після того, як Трамп у п'ятницю пригрозив втрутитися у ситуацію щодо придушення протестів у країні-виробнику ОПЕК, що посилило геополітичну напруженість.
 

