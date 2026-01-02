Авторизация

Влада Індії просить НПЗ щотижня звітувати про імпорт нафти з РФ, щоб надавати дані США, - Reuters

Влада Індії просить нафтопереробні заводи щотижня розкривати інформацію про закупівлі російської та американської нафти.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.


Подробиці

Так, підрозділ планування та аналізу нафти Міністерства нафти Індії просить щотижня надавати інформацію щодо імпорту з РФ та США. Там зазначили, що ця інформація потрібна офісу прем'єр-міністра Нарендри Моді.

"Ми хочемо отримувати своєчасні та точні дані про імпорт нафти з Росії та США, щоб, коли США запитуватимуть інформацію, ми могли надати перевірені цифри, замість того, щоб вони покладалися на вторинні джерела", - розповів співрозмовник з уряду Індії.

Походження нафти, яку купують НПЗ Індії, зазвичай відображається у щомісячних митних даних та даних приватних аналітичних фірм.

Це перший випадок, коли уряд щотижня запитує таку інформацію.


Закупівлі нафти з РФ

Два джерела в уряді Індії повідомили, що НПЗ не отримували чітких вказівок скоротити закупівлі російської нафти.

Водночас співрозмовники очікують, що імпорт російської сирої нафти впаде нижче 1 млн барелів на день, тому що Індія хоче укласти торгову угоду зі США.

Також джерела зазначають, що Індія прагне збільшити закупівлі американської сирої нафти після того, як НПЗ країни вже збільшили імпорт американського газу.

Дані Kpler свідчать, що у 2025 році Індія імпортувала зі США 6,6% сирої нафти, а на Росію припадала частка імпорту в 35%.

За матеріалами: Цензор
 

