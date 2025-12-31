Ціни на нафту дещо зросли, але за підсумками року падіння становило понад 15%

Ціни на нафту в середу, 31 грудня, дещо підвищилися, але майже не змінилися. Загалом у 2025 році вони впали більш ніж на 15%, оскільки пропозиція перевищила попит у році, що відзначився війнами, підвищенням тарифів, видобутком ОПЕК+ та санкціями проти Росії, Ірану та Венесуели.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Наразі березневий контракт Brent, який закінчується в середу, подорожчав на 11 центів до 61,44 долара за барель, проте ф'ючерси на нафту цієї марки подешевшали майже на 18% і стали найсуттєвішим річним падінням з 2020 року. Продемонструвавши збитки третій рік поспіль, це була найдовша серія втрат для Brent за всю історію.

Аналітик сировинних товарів BNP Paribas Джейсон Ін очікує, що Brent впаде до 55 доларів за барель у першому кварталі, перш ніж відновитися до 60 доларів за барель до кінця 2026 року, оскільки очікується нормалізація зростання пропозиції, тоді як попит залишиться незмінним.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 11 центів, коштувала 58,06 долара і мала річне зниження ціни на 19%.

Дані компанії LSEG показали, що середні ціни на обидва еталони у 2025 році є найнижчими з 2020 року.

Нафтові ринки мали сильний початок 2025 року, коли колишній президент Джо Байден завершив свою каденцію, запровадивши жорсткіші санкції проти Росії, посилення яких призвело до перебоїв у постачанні провідним покупцям - Китаю та Індії.

Війна в Україні загострила свій вплив на ринок нафти, коли українські безпілотники вражали російську енергетичну інфраструктуру та порушили експорт нафти з Казахстану. 12-денний ірано-ізраїльський конфлікт у червні загрожував судноплавству в Ормузькій протоці, ключовому нафтовому вузькому пункті. Обидва фактори сприяли зростанню вартості нафти.

За даними аналітиків на ціну також впливає геополітична напруженість, яку посилює конфлікт провідних виробників ОПЕК Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів щодо Ємену, тоді як президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду експорту венесуельської нафти та пригрозив черговим ударом по Ірану.