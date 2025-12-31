Фінансові новини
- |
- 31.12.25
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бензин, дизпальне та автогаз: які ціни 30 грудня на АЗС
08:57 31.12.2025 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,16 грн/л; бензин марки А-95 - 58,28 грн/л; бензин марки А-92 - 56,6 грн/л; дизельне пальне - 58,28 грн/л. Середня ціна автогазу становить 37,62 грн/л, що на 4 коп. більше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 38,44 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 36,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,01 грн/л; дизпальне - 53,85 грн/л; автогаз - 35,78 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 36,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg
ТОП-НОВИНИ
|Maersk з 5 січня підвищує тарифи на імпорт контейнерів до України
|Україна не виконала індикаторів Ukraine Facility на 3,6 млрд євро
|Зеленський: Компроміс щодо Донбасу - вільна економічна зона
|В Україні діятиме оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень: основні зміни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту дещо зросли, але за підсумками року падіння становило понад 15%
|Maersk з 5 січня підвищує тарифи на імпорт контейнерів до України
|В Україні розмінували 12 тисяч гектарів сільгоспземель за державною програмою компенсації
|Мережа магазинів "Аврора" отримала спрощені процедури на митниці
|Укрфінжитло отримало 30 мільярдів докапіталізації у вигляді ОВДП
|Аграрії отримали понад ₴116 мільйонів держкомпенсації за будівництво та реконструкцію ферм
Бізнес
|Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника
|Індійська ІТ-компанія Coforge купує американську Encora за $2,35 млрд
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
|Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте