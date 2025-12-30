Автогаз рекордно подорожчав: у чому причина і що буде далі

Наприкінці 2025 року ціни на автомобільний газ на українському ринку почали повільно, але невпинно зростати.

З кінця листопада середня вартість автогазу на вітчизняних заправках підвищилася на понад 10% і сягнула рекордних за останні роки 37,67 грн за літр.

Це другий найвищий показник за всю історію спостережень. Дорожче скраплений газ коштував лише на початку великої війни у 2022 році, коли Україну накрила справжня криза з кілометровими чергами на АЗС та обмеженнями на продаж пального по 10 літрів в один бак. Що буде далі?



Причина

Як пояснює експерт консалтингової групи "А-95" Артем Куюн, ключова причина зростання вартості скрапленого газу на АЗС - різке подорожчання ресурсу в гурті через логістичні проблеми. Лише за перший тиждень грудня середня оптова ціна зросла на 5 тис. грн за тонну до 62,7 тис. грн за тонну або близько 34,4 грн за літр.

В окремі моменти скраплений газ від внутрішніх виробників дорожчав на 3,5-3,8 грн за літр до 35,59-36,53 грн за літр, що позначилося на цінах на АЗС. Тисне на роздрібну ціну і сезонний чинник. "Із зниженням температури густина газу автоматично росте, що додає до вартості літра близько 0,8 гривні", - каже Куюн.



Реакція операторів

Найбільші мережі - OKKO та WOG - підвищували ціни на скраплений газ двічі, кожного разу - по 1 грн за літр, майже до 39 грн. SOCAR додав до ціни літра 4 грн, "Укрнафта" - 2,5-3 грн. У мережі UPG літр подорожчав до 38 грн.

Особливо активно ціни на автогаз підвищувалася на півдні: Миколаївська та Одеська області показали одні з найвищих темпів зростання в Україні.

Ключовим тригером підвищення гуртових цін є логістика. "Український ринок скрапленого газу критично залежить від південного напрямку: понад 60-70% автогазу йдуть саме звідти", - пояснює експерт консалтингової групи "А-95".

"Раніше логістика працювала рівномірно, а зараз ринок живе за принципом "то густо, то пусто". Це провокує нервові цінові коливання", - додає Куюн.



Ситуацію погіршують обстріли

Додається і безпековий чинник. "Атаки дронів по Ізмаїлу та ризики для портів роблять південь зоною підвищеної небезпеки. Одні водії ігнорують південні маршрути, інші закладають премію за ризик. Дефіцит водіїв ще більше тисне на собівартість доставки", - ділиться з ЕП один з учасників ринку пального.

"Атаки на порти й мости створюють проблеми для частини південних маршрутів. Газ є, але він не може оперативно рухатися. Обхід через Молдову майже нереальний: міжнародні ліцензії, повторне митне оформлення, експортно-імпортні процедури роблять такий маршрут довгим і дорогим", - зазначає Куюн.



Що буде з цінами

Трейдери сподіваються, що активізація імпорту з Польщі та Литви разом з традиційним святковим зниження попиту охолодять гуртовий ринок автогазу. Певна динаміка вже спостерігається: здешевлення в опті почалося.

Однак повернення старих цін на АЗС ніхто не очікує, бо над ринком нависає інший чинник: планове підвищення акцизу з 1 січня 2026 року на 25 євро за тис. літрів (акциз зросте із 173 євро до 198 євро) або близько 1,5 грн за літр.

"Навіть якщо гуртові котирування частково скоригуються завдяки активізації імпорту, роздріб навряд чи швидко піде вниз. Додатково тисне очікуване зростання акцизів, яке закладається в цінові стратегії операторів", - попереджає Куюн.

"Скоріше за все, найближчим часом ціни збережуться на поточних рівнях. Певний "відкат" можливий за умови повного вирішення логістичних проблем, але наразі про це говорити рано", - підсумовує один з учасників ринку.