Ціни на нафту реагують на мирні переговори з Україною

Ціни на нафту 30 грудня майже не змінилися на тлі очікування інвесторів роз'яснень щодо мирних переговорів з Україною для оцінки потенційних перебоїв із постачанням.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в лютому, термін дії яких закінчується у вівторок, знизилися на 2 центи - до 61,92 долара за барель. Контракт на березень коштував 61,44 долара, що на 5 центів менше.

Ціна на нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 5 центів - до 58 долара.

Зазначається, що ціни на нафту зросли на понад 2% вище на попередній сесії після того, як РФ звинуватила України у нібито завданні удару по резиденції Путіна, що посилило побоювання щодо перебоїв у постачанні.

На думку експертів, ескалація геополітичної напруженості, попри заяву президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода може бути близько, може вплинути на ціни на нафту.

Крім того, трейдери були стурбовані подіями на Близькому Сході після заяви Трампа про те, що США можуть підтримати черговий масштабний удар по Ірану, якщо Тегеран відновить програму створення балістичних ракет або ядерної зброї.

Президент США також попередив угруповання ХАМАС про серйозні наслідки, якщо бойовики не складуть зброю. Він заявив, що хоче перейти до другої фази угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСОМ, досягнутої у жовтні.

Попри посилення побоювань щодо можливих перебоїв у постачанні через геополітичну напруженість, аналітики вважають, що на світовому ринку зберігається надлишок пропозиції, що може обмежити зростання цін.