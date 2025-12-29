Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають, ринок оцінює результати зустрічі Трампа і Зеленського

Ціни на нафту зросли в понеділок, 29 грудня, інвестори оцінюють результати переговорів між президентами США і України щодо потенційної угоди про припинення війни в Україні, а також напруженості на Близькому Сході, яка може порушити постачання.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 63 центи, або 1,04%, до 61,27 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate зросла в ціні на 58 центів, або 1,02%, до 57,32 долара.

Обидві базові ціни в п'ятницю знизилися більш як на 2%, оскільки інвестори зважували загрозу глобального надлишку пропозиції та можливість укладення мирної угоди в Україні напередодні переговорів між президентами України Володимиром Зеленським і США Дональдом Трампом, які відбулись у вихідні.

Дональд Трамп заявив у неділю, що він і Володимир Зеленський «наблизилися, можливо, дуже близько» до угоди про припинення війни в Україні. Трамп заявив, що «за кілька тижнів» стане зрозуміло, чи будуть успішними переговори про припинення війни.

Ще однією причиною зростання цін є те, що геополітична напруженість залишається високою, оскільки Росія і Україна продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру одна одної протягом вихідних, сказав китайський аналітик Haitong Futures Ян Ань.

«Останнім часом ситуація на Близькому Сході також залишається нестабільною: Саудівська Аравія завдає авіаударів по Ємену, а Іран заявляє, що країна перебуває у стані «повної війни» зі США, Європою та Ізраїлем. Можливо, саме це викликає занепокоєння ринку щодо потенційних перебоїв у постачанні», - додав Ань.

Очікується, що WTI буде торгуватися в діапазоні 55-60 доларів, з огляду на заходи США щодо поставок венесуельської нафти та можливі наслідки військового удару США по цілях ІДІЛ в Нігерії, яка виробляє близько 1,5 мільйона барелів на добу, зазначив аналітик IG Тоні Сайкамор.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 49,4265
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8240  0,10 0,24 42,3713  0,07 0,17
EUR 49,3100  0,09 0,18 49,9600  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,00 0,00 42,1400  0,00 0,00
EUR 49,6230  0,00 0,00 49,6535  0,00 0,00

Бізнес