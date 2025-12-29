Фінансові новини
29.12.25
13:15
Міноборони планує впровадити цифровий облік пального для військових
10:42 29.12.2025 |
В Україні планують впровадити цифровий облік і моніторинг споживання та якості пального для військових. Відповідну концепцію затвердило Міноборони, повідомила його пресслужба.
Документ насамперед визначає, як має працювати контроль залишків пального в центрах забезпечення, зазначили у міністерстві.
Резервуари для зберігання та переміщення пального планують поступово обладнати спеціальними датчиками, інтегрованими з цифровою системою обліку. Вони автоматично вимірюватимуть рівень пального й передаватимуть дані службам забезпечення.
У міністерстві зазначили, що наразі облік пального вже ведеться в цифровій системі на базі SAP - програми для управління ресурсами, яку використовують армії 90% країн НАТО. Проте для перевірки фактичних залишків потрібні виїзні перевірки та ручні заміри.
"Датчики дадуть змогу одразу бачити реальну картину онлайн. Якщо виникає нестача або аномальні втрати - їх можна буде швидко виявити й відреагувати. Також зникне потреба в паперових журналах і щоденних ручних вимірюваннях. Контроль стане автоматичним і безперервним", - заявили у пресслужбі.
Надалі планують впровадити цифрові інструменти для автоматичного розрахунку потреб у пальному.
