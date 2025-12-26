Фінансові новини
Нафта помірно дорожчає, Brent торгується на рівні $62,5 за барель
13:24 26.12.2025 |
Ціни на нафту помірно підвищуються в п'ятницю, трейдери оцінюють ризики для поставок на тлі новин про удари США по Нігерії та посилення Вашингтоном тиску на Венесуелу.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:46 к.ч. становить $62,52 за барель, що на $0,28 (0,45%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,4 (0,69%), до $58,75 за барель.
У четвер торги не проводилися, оскільки біржі США і Європи були закриті з нагоди Різдва. Активність на ринках залишається слабкою.
Берегова охорона і збройні сили США нарощують сили для захоплення нафтового танкера Bella 1, невдала спроба перехоплення якого була здійснена минулими вихідними, повідомляє The Wall Street Journal. Судно пов'язують із Венесуелою та Іраном.
Раніше Вашингтон запровадив режим блокади щодо всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до чи з Венесуели.
У четвер США завдали серію ударів по об'єктах ІДІЛ на північному заході Нігерії в рамках співробітництва з владою країни в галузі безпеки. Хоча основні нафтові родовища розташовані на півдні Нігерії, ці удари посилюють геополітичну напруженість.
Ціни на Brent і WT зросли більш ніж на 3% з початку поточного тижня і можуть завершити його максимальним зростанням з кінця жовтня. Водночас за підсумками року обидві марки можуть продемонструвати найрізкіше зниження з часів пандемії COVID-19 на тлі очікувань надлишкової пропозиції нафти на світовому ринку наступного року. З початку року ціна Brent знизилася приблизно на 16%, WTI - на 18%.
