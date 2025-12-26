Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта помірно дорожчає, Brent торгується на рівні $62,5 за барель

Ціни на нафту помірно підвищуються в п'ятницю, трейдери оцінюють ризики для поставок на тлі новин про удари США по Нігерії та посилення Вашингтоном тиску на Венесуелу.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:46 к.ч. становить $62,52 за барель, що на $0,28 (0,45%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,4 (0,69%), до $58,75 за барель.

У четвер торги не проводилися, оскільки біржі США і Європи були закриті з нагоди Різдва. Активність на ринках залишається слабкою.

Берегова охорона і збройні сили США нарощують сили для захоплення нафтового танкера Bella 1, невдала спроба перехоплення якого була здійснена минулими вихідними, повідомляє The Wall Street Journal. Судно пов'язують із Венесуелою та Іраном.

Раніше Вашингтон запровадив режим блокади щодо всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до чи з Венесуели.

У четвер США завдали серію ударів по об'єктах ІДІЛ на північному заході Нігерії в рамках співробітництва з владою країни в галузі безпеки. Хоча основні нафтові родовища розташовані на півдні Нігерії, ці удари посилюють геополітичну напруженість.

Ціни на Brent і WT зросли більш ніж на 3% з початку поточного тижня і можуть завершити його максимальним зростанням з кінця жовтня. Водночас за підсумками року обидві марки можуть продемонструвати найрізкіше зниження з часів пандемії COVID-19 на тлі очікувань надлишкової пропозиції нафти на світовому ринку наступного року. З початку року ціна Brent знизилася приблизно на 16%, WTI - на 18%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,2210
 0,52
EUR
 1
 49,4265
  0,2563
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7241  0,05 0,11 42,2979  0,05 0,13
EUR 49,2200  0,04 0,07 49,9052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0300  0,13 0,31 42,0600  0,06 0,14
EUR 49,5030  0,16 0,33 49,5255  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес