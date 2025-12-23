Фінансові новини
- |
- 23.12.25
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта помірно дешевшає, Brent торгується трохи нижче ніж $62 за барель
11:04 23.12.2025 |
Ціни на нафту помірно знижуються вранці у вівторок після впевненого зростання напередодні.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 7:07 кч, знижується на $0,1 (0,16%), до $61,97 за барель. У понеділок контракт подорожчав на $1,6 (2,7%), до $62,07 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,13 (0,22%), до $57,88 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $1,49 (2,6%), до $58,01 за барель.
Учасники ринку продовжують оцінювати ризики для постачань нафти на тлі збереження напруженості у відносинах між США і Венесуелою.
Штати залишать собі захоплені біля берегів Венесуели танкери, а також усю нафту, яка перевозилася на них, заявив президент Дональд Трамп. "Ми діятимемо стратегічно. Можливо, продамо. Може, використаємо для стратегічних резервів. У будь-якому разі, ми її залишаємо", - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання про подальшу долю захопленої нафти.
Раніше Трамп запровадив блокаду щодо танкерів, які перебувають під санкціями та прямують до Венесуели. Також він оголосив про визнання нинішньої влади республіки іноземною терористичною організацією.
У суботу берегова охорона США перехопила танкер Centuries у міжнародних водах біля берегів Венесуели, а 10 грудня - Skipper. Минулих вихідних було зроблено спробу перехопити третє пов'язане з Венесуелою судно.
Тим часом аналітики Barclays зазначають, що навіть у разі повного припинення венесуельського нафтового експорту пропозиція на ринку в першій половині наступного року буде достатньою.
"Навіть якщо в найближчій перспективі експорт венесуельської нафти скоротиться до нуля, у першому півріччі 2026 року ринки, найімовірніше, все одно будуть добре забезпечені", - йдеться в аналітичній записці банку. Водночас, за оцінками експертів Barclays, надлишок пропозиції на світовому ринку зменшиться до 700 тис. барелів на добу до четвертого кварталу 2026 року та скорочуватиметься й далі, якщо конфлікт затягнеться.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
ТОП-НОВИНИ
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
|У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
|ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
|Нафта помірно дешевшає, Brent торгується трохи нижче ніж $62 за барель
|Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію
|Україна запустила два нові маршрути імпорту газу
|Ринок нерухомості 2026: аналітики зробили прогноз
|Сума вкладів фізосіб сягає понад 1,5 мільярда гривень – ФГВФО
|У Податковій службі пояснили, чи повинні біженці за кордоном платити податки в Україні
Бізнес
|У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося більше 2 мле абонентів – CEO "Київстар"
|Mercedes зробить фари розбірними для спрощення ремонту
|Xiaomi піднімає ціну на свої планшети
|Samsung підняла контрактні ціни на пам'ять DDR5 більш ніж на 100%
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.