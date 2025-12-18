Фінансові новини
Бензин та інше пальне: які ціни на АЗС України 17 грудня
17:44 17.12.2025 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,17 грн/л (здешевшав на 2 коп.); бензин марки А-95 - 58,34 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 56,57 грн/л (здешевшав на 3 коп.); дизельне пальне - 58,41 грн/л. Середня ціна автогазу становить 37,45 грн/л, що на 11 коп. більше порівняно з минулим днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 38,42 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 36,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,13 грн/л; дизпальне - 53,97 грн/л; автогаз - 35,27 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,98 грн/л.
