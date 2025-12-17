Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту відреагували на блокаду Венесуели, оголошену Трампом

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як президент США Дональд Трамп наказав запровадити "повну й тотальну" блокаду всіх підсанкційних танкерів, що заходять і виходять із Венесуели.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent піднімалися на 79 центів, або 1,3%, до $59,71 за барель, а американська нафта WTI зростала на 77 центів, або 1,4%, до $56,04 за барель.

У попередню сесію ціни на нафту закрилися поблизу п'ятирічних мінімумів на тлі прогресу в мирних переговорах між Росією та Україною: очікується, що можлива угода може призвести до послаблення західних санкцій проти Москви й збільшення пропозиції російської нафти, тоді як глобальний попит залишається крихким.

У вівторок Трамп наказав заблокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що заходять і виходять із Венесуели, додавши, що тепер розглядає керівництво країни як іноземну терористичну організацію.

За оцінкою одного з американських нафтових трейдерів, цей крок може вплинути на 0,4-0,5 млн барелів нафти на добу й додати до ціни $1-2 за барель.

Втім, трейдери в Азії зазначили, що важливим фактором зростання в середу стало й відновлення купівель ф'ючерсів після того, як напередодні ціни опустилися нижче $60 за барель.

"Сьогодні ціна рухається емоційно на тлі венесуельських новин, але загалом обсяги експорту Венесуели досить невеликі у глобальному балансі. Поки всі дивляться на переговори між Росією та Україною, ринок усе ще залишається під ризиком падіння", - сказав один із трейдерів.

Інший трейдер додав, що підйом навряд чи буде довгим: "Для декого це може бути хороша можливість наростити короткі позиції".

Свіжі заяви Трампа пролунали через тиждень після того, як США захопили підсанкційний нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

Наразі незрозуміло, скільки суден зачепить блокада, яким саме чином США її реалізують і чи залучать знову Берегову охорону для перехоплення танкерів, як це було минулого тижня. Останніми місяцями США вже перекинули в регіон військові кораблі.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,02 0,06 42,3350  0,02 0,06
EUR 49,5815  0,32 0,64 49,6040  0,31 0,63

