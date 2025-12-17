Бензин та інше пальне: які ціни на АЗС України 16 грудня

У вівторок, 16 грудня, середня ціна на бензин марки А-95 залишається 58,35 грн/л, дизельне пальне - знизилася на 1 коп. до 58,41 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,19 грн/л; бензин марки А-95 - 58,35 грн/л; бензин марки А-92 - 56,6 грн/л; дизельне пальне - 58,41 грн/л (здешевшало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 37,34 грн/л, що на 20 коп. більше порівняно з минулим днем.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 38,42 грн/л.

У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 35,9 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,13 грн/л; дизпальне - 53,97 грн/л; автогаз - 35,11 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 36,39 грн/л.