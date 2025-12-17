Авторизация

Наступного року на реформу шкільного харчування заклали понад ₴14 мільярдів - Свириденко

16:12 16.12.2025 |

Економіка, Україна

Кабінет міністрів заклав 14,4 млрд грн на реалізацію реформи шкільного харчування у 2026 році.

Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час робочої зустрічі за участю першої леді Олени Зеленської щодо досягнень реформи шкільного харчування.

«Завдяки лідерству першої леді Олени Володимирівни (Зеленської - ред.) ця тема (шкільного харчування - ред.) отримала необхідну увагу, і я можу вже констатувати, що ця тема виглядає як системна державна політика. У дітей у школах від Харківщини до Львівщини з'явилися безплатні обіди. На наступний рік - із важливого - у державному бюджеті ми передбачили 14,4 млрд грн на цю програму. І будемо працювати над новими можливостями», - сказала вона.

Свириденко також зауважила, що держава систематично виділяє й закладає в бюджеті кошти на модернізацію харчових блоків. За її словами, за два роки реформи вже модернізували 215 харчоблоків у школах. Вона зазначила, що на модернізацію харчоблоків цьогоріч було закладено 960 млн грн, на наступний рік передбачається 1 млрд грн.
Окрім цього, Прем'єрка наголосила на кадровому аспекті реформи, зокрема, на нестачі працівників. Вона зауважила, що для подолання цієї проблеми створюються кулінарні хаби, аби на базі професійно-технічних закладів була можливість підготовки й перенавчання шкільних кухарів. За її словами, у 2024-му році було створено 11 хабів, вісім - цьогоріч, у 2026 році планується відкриття ще 5 хабів коштом субвенцій.

Свириденко наголосила, що гарантувати якісне харчування можна лише в безпечних умовах.

"У бюджеті на наступний рік передбачили 5 млрд грн на будівництво близько 100 підземних шкіл і вперше - 1 млрд гривень на укриття для дитячих садків", - додала вона.

Особливу увагу, зазначила, Прем'єрка, уряд приділяє прифронтовим областям, адже вони є безпековим поясом країни. Вона нагадала, що саме там стартував пілот реформи - з початку вже цього навчального року Кабмін забезпечив безоплатне харчування для учнів 1-11 класів у прифронтових громадах.
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

