- 17.12.25
- 01:05
Кабмін звільнив відповідального за "єОселю" та "Нацкешбек" заступника міністра економіки
15:33 16.12.2025 |
Кабінет Міністрів звільнив Андрія Телюпу з посади заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства.
Відповідне розпорядження №1425-р від 15 грудня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
У документі зазначається, що посадовець звільнився за власним бажанням.
Як повідомлялося, Андрій Телюпа працював на посаді заступника міністра економіки із серпня 2024 року, до цього він очолював Департамент закупівель Національного банку.
За даними на сайті міністерства, на цій посаді він відповідав за роботу департаменту промислової політики; департаменту фінансової політики та страхування воєнних ризиків; департаменту сфери публічних закупівель та сектору координації впровадження Національного плану з енергетики та клімату.
У тому числі Андрій Телюпа координував реалізацію державних програм у межах політики "Зроблено в Україні": "єОселя", пільгові кредити "5-7-9%", "Національний кешбек" та інших.
