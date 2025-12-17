Рада підтримала європейські норми у тваринництві: з гуманним ставленням, без антибіотиків

Верховна Рада у вівторок, 16 грудня, ухвалила в другому читанні та цілому євроінтеграційний законопроєкт №12285-д щодо приведення українського законодавства у сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу. Його підтримали 285 народних депутатів.

"Ухвалення проєкту закону сприятиме економічній і торговельній інтеграції України до ринку ЄС із понад 450 мільйонами платоспроможних споживачів. Цей фактор може стати потужним каталізатором для подальшого розвитку аграрного бізнесу в Україні та зміцнення його позицій як на ринку ЄС, так на міжнародній арені", - йдеться в пояснювальні записці.

Зараз сфера ветеринарних лікарських засобів і сфера благополуччя тварин регулюється законом від 4 лютого 2021 року № 1206-IX "Про ветеринарну медицину". Як вказано у пояснювальній записці, він був ухвалений, виходячи з мети "наблизити" законодавство України до регулювання, а не привести його у повну і точну відповідність. Як наслідок, національне регулювання лише в окремих частинах "нагадує" європейське.

Згідно з ухваленим у вівторок рішенням, змінюється сама структура закону - на "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин".

У ньому з'являться низка нових положень, зокрема "благополуччя тварин", що визначається як фізичний і ментальний стан тварин, пов'язаний з умовами їхнього життя і смерті. Благополуччя полягатиме у відсутності у тварин голоду, спраги та недоїдання, фізичного і температурного дискомфорту, страху, страждання, болю, травм і хвороб.

Ухвалений закон забороняє тримати тварин в таких умовах, які унеможливлюють прояв ними їхньої типової поведінки. Вони повинні бути забезпечені відповідним простором.

Законопроєкт також вводить норми, спрямовані на обмеження використання протимікробних лікарських засобів у тваринництві.

Зокрема, прописана заборона на використання антибіотиків для стимулювання росту, на постійній основі для подолання наслідків неналежної гігієни або у профілактичних цілях (крім виняткових випадків). Забороняється застосування протимікробних засобів, зарезервованих для лікування людей.

Передбачається заборона на обіг хутра котів і собак.

Закон набирає чинності з 2 березня 2026 року, але деякі положення мають перехідний період до 1 вересня 2027 року (наприклад, про створення нових державних реєстрів, таких як реєстр ветеринарних лікарських засобів).



