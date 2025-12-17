Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада підтримала європейські норми у тваринництві: з гуманним ставленням, без антибіотиків

15:46 16.12.2025 |

Новини АПК, Право

Верховна Рада у вівторок, 16 грудня, ухвалила в другому читанні та цілому євроінтеграційний законопроєкт №12285-д щодо приведення українського законодавства у сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу. Його підтримали 285 народних депутатів.

"Ухвалення проєкту закону сприятиме економічній і торговельній інтеграції України до ринку ЄС із понад 450 мільйонами платоспроможних споживачів. Цей фактор може стати потужним каталізатором для подальшого розвитку аграрного бізнесу в Україні та зміцнення його позицій як на ринку ЄС, так на міжнародній арені", - йдеться в пояснювальні записці.

Зараз сфера ветеринарних лікарських засобів і сфера благополуччя тварин регулюється законом від 4 лютого 2021 року № 1206-IX "Про ветеринарну медицину". Як вказано у пояснювальній записці, він був ухвалений, виходячи з мети "наблизити" законодавство України до регулювання, а не привести його у повну і точну відповідність. Як наслідок, національне регулювання лише в окремих частинах "нагадує" європейське.

Згідно з ухваленим у вівторок рішенням, змінюється сама структура закону - на "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин".

У ньому з'являться низка нових положень, зокрема "благополуччя тварин", що визначається як фізичний і ментальний стан тварин, пов'язаний з умовами їхнього життя і смерті. Благополуччя полягатиме у відсутності у тварин голоду, спраги та недоїдання, фізичного і температурного дискомфорту, страху, страждання, болю, травм і хвороб.

Ухвалений закон забороняє тримати тварин в таких умовах, які унеможливлюють прояв ними їхньої типової поведінки. Вони повинні бути забезпечені відповідним простором.

Законопроєкт також вводить норми, спрямовані на обмеження використання протимікробних лікарських засобів у тваринництві.

Зокрема, прописана заборона на використання антибіотиків для стимулювання росту, на постійній основі для подолання наслідків неналежної гігієни або у профілактичних цілях (крім виняткових випадків). Забороняється застосування протимікробних засобів, зарезервованих для лікування людей.

Передбачається заборона на обіг хутра котів і собак.

Закон набирає чинності з 2 березня 2026 року, але деякі положення мають перехідний період до 1 вересня 2027 року (наприклад, про створення нових державних реєстрів, таких як реєстр ветеринарних лікарських засобів).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8724  0,07 0,16 42,4280  0,05 0,11
EUR 49,1944  0,03 0,07 49,8960  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,22 0,52 42,3100  0,21 0,50
EUR 49,8985  0,41 0,84 49,9175  0,40 0,82

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес