НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Переліки заборонених до відключення споживачів переглянуті вже в 16 областях – заступник глави Міненерго

Робоча група при Міністерстві енергетики вже розглянула пропозиції місцевих військових адміністрацій щодо перегляду об'єктів, заборонених до відключення е/е, в 16 областях, аби вивільнені обсяги спрямувати населенню, передає Енергореформа.


Про це повідомив заступник міністра Микола Колісник.

"На виконання рішення уряду при Міненерго працює робоча група у складі Міністерство регіонального розвитку, Держенергонагляду, "Укренерго", Держспецзвязку та ДТЕК. Вона вже провела низку засідань, на яких розглянуто перевірку об'єктів критичної інфраструктури в 16 областях. Робота активно триває щодня", - сказав Колісник на брифінгу в Міненерго 16 грудня, який транслювався онлайн.

За його словами, робоча група критично підходить до розгляду переліків, які надаються місцевими військовими адміністраціями

"Мета - вивільнені обсяги е/е спрямувати для потреб побутових споживачів Законність включення споживачів до переліків є головним критерієм", - зазначив Колісник.

Поки Міненерго не повідомляє про обсяги вивільненого ресурсу та кількість вилучених з переліків об'єктів, до яких не застосовувалися погодинні графіки відключень.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8724  0,07 0,16 42,4280  0,05 0,11
EUR 49,1944  0,03 0,07 49,8960  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,22 0,52 42,3100  0,21 0,50
EUR 49,8985  0,41 0,84 49,9175  0,40 0,82

