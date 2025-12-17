Переліки заборонених до відключення споживачів переглянуті вже в 16 областях – заступник глави Міненерго

Робоча група при Міністерстві енергетики вже розглянула пропозиції місцевих військових адміністрацій щодо перегляду об'єктів, заборонених до відключення е/е, в 16 областях, аби вивільнені обсяги спрямувати населенню, передає Енергореформа.



Про це повідомив заступник міністра Микола Колісник.

"На виконання рішення уряду при Міненерго працює робоча група у складі Міністерство регіонального розвитку, Держенергонагляду, "Укренерго", Держспецзвязку та ДТЕК. Вона вже провела низку засідань, на яких розглянуто перевірку об'єктів критичної інфраструктури в 16 областях. Робота активно триває щодня", - сказав Колісник на брифінгу в Міненерго 16 грудня, який транслювався онлайн.

За його словами, робоча група критично підходить до розгляду переліків, які надаються місцевими військовими адміністраціями

"Мета - вивільнені обсяги е/е спрямувати для потреб побутових споживачів Законність включення споживачів до переліків є головним критерієм", - зазначив Колісник.

Поки Міненерго не повідомляє про обсяги вивільненого ресурсу та кількість вилучених з переліків об'єктів, до яких не застосовувалися погодинні графіки відключень.