Українці ще можуть отримати податкову знижку за 2024 рік – ДПСУ

Українці ще мають шанс повернути частину сплачених податків за 2024 рік. Але часу обмаль.

Про це нагадує Державна податкова служба.

"До 31 грудня включно можна подати декларацію про майновий стан і доходи та скористатися правом на податкову знижку. Після цієї дати можливість отримати компенсацію за рік зникає безповоротно", - зазначає ДПС..

"Податкова знижка - це механізм, який дозволяє громадянам повернути частину вже сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Нею можуть скористатися всі офіційно працевлаштовані українці, які мають документально підтверджені витрати, що підпадають під відшкодування", - говориться у повідомленні.

Перелік витрат у 2024 році є досить широким. До нього входять оплата навчання (за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти), пожертвування та благодійні внески (не більше ніж 4 % від загального доходу).

А також оплата за користування іпотечним житловим кредитом (частина суми процентів за користування кредитом), страхові платежі та пенсійні внески, витрати на допоміжні репродуктивні технології оплата державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита тощо.

Декларацію можна подати за місцем реєстрації або в електронному вигляді, сума відшкодування перераховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації.