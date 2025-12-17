Фінансові новини
- |
- 17.12.25
- |
- 01:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці ще можуть отримати податкову знижку за 2024 рік – ДПСУ
16:53 16.12.2025 |
Українці ще мають шанс повернути частину сплачених податків за 2024 рік. Але часу обмаль.
Про це нагадує Державна податкова служба.
"До 31 грудня включно можна подати декларацію про майновий стан і доходи та скористатися правом на податкову знижку. Після цієї дати можливість отримати компенсацію за рік зникає безповоротно", - зазначає ДПС..
"Податкова знижка - це механізм, який дозволяє громадянам повернути частину вже сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Нею можуть скористатися всі офіційно працевлаштовані українці, які мають документально підтверджені витрати, що підпадають під відшкодування", - говориться у повідомленні.
Перелік витрат у 2024 році є досить широким. До нього входять оплата навчання (за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти), пожертвування та благодійні внески (не більше ніж 4 % від загального доходу).
А також оплата за користування іпотечним житловим кредитом (частина суми процентів за користування кредитом), страхові платежі та пенсійні внески, витрати на допоміжні репродуктивні технології оплата державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита тощо.
Декларацію можна подати за місцем реєстрації або в електронному вигляді, сума відшкодування перераховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України
ТОП-НОВИНИ
|Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою
|Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перейменування копійки на шаг
|"Податок на OLX": чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду
|Росія атакувала цивільне судно з українською олією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Бензин та інше пальне: які ціни на АЗС України 16 грудня
|Ціни на нафту втрачають понад 2%, Brent на рівні $59,1 за барель
|Переліки заборонених до відключення споживачів переглянуті вже в 16 областях – заступник глави Міненерго
|Українці ще можуть отримати податкову знижку за 2024 рік – ДПСУ
|Наступного року на реформу шкільного харчування заклали понад ₴14 мільярдів - Свириденко
|Рада підтримала європейські норми у тваринництві: з гуманним ставленням, без антибіотиків
Бізнес
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші
|У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні
|Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко
|Google Photos запускає нові інструменти для редагування відео
|Кількість мільярдерів у світі наближається до рекордних 3000, ‒ UBS
|Google планує додати рекламу у Gemini наступного року
|У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с