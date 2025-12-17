Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці ще можуть отримати податкову знижку за 2024 рік – ДПСУ

16:53 16.12.2025 |

Економіка

Українці ще мають шанс повернути частину сплачених податків за 2024 рік. Але часу обмаль.

Про це нагадує Державна податкова служба.

"До 31 грудня включно можна подати декларацію про майновий стан і доходи та скористатися правом на податкову знижку. Після цієї дати можливість отримати компенсацію за рік зникає безповоротно", - зазначає ДПС..

"Податкова знижка - це механізм, який дозволяє громадянам повернути частину вже сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Нею можуть скористатися всі офіційно працевлаштовані українці, які мають документально підтверджені витрати, що підпадають під відшкодування", - говориться у повідомленні.

Перелік витрат у 2024 році є досить широким. До нього входять оплата навчання (за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти), пожертвування та благодійні внески (не більше ніж 4 % від загального доходу).

А також оплата за користування іпотечним житловим кредитом (частина суми процентів за користування кредитом), страхові платежі та пенсійні внески, витрати на допоміжні репродуктивні технології оплата державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита тощо.

Декларацію можна подати за місцем реєстрації або в електронному вигляді, сума відшкодування перераховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8724  0,07 0,16 42,4280  0,05 0,11
EUR 49,1944  0,03 0,07 49,8960  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,22 0,52 42,3100  0,21 0,50
EUR 49,8985  0,41 0,84 49,9175  0,40 0,82

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес