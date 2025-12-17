Авторизация

Рада надала право центрам рекрутингу ЗСУ вести реєстр призовників

15:20 16.12.2025 |

Право

Верховна Рада розширила за рахунок центрів рекрутингу Збройних сил України перелік органів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

За відповідний законопроєкт № 14238 про внесення зміни до статті 5 закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" у цілому проголосували 282 народних депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Згідно з чинним законодавством, Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів ведуть Міністерство оборони, районні (об'єднані районні), міські (районні у місті, об'єднані міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Центральне управління Служби безпеки України та регіональні органи СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів.

За словами ініціатора законопроєкту народного депутата Олександра Федієнка (фракція "Слуга народу"), ухваливши цей закон, Верховна Рада прибрала залежність центрів рекрутингу ЗСУ від центрів комплектування.

"Якщо раніше військовозобов'язані, навіть якщо вони зверталися до центрів рекрутингу, все одно потім йшли до центрів комплектування, то тепер центри рекрутингу Збройних сил України отримують право безпосередньо працювати з такими військовозобов'язаними, заносячи їх до реєстру", - сказав Федієнко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

