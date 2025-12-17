Мінекономіки затвердило нову редакцію угод про користування надрами

Міністерство економіки затвердило нову редакцію примірних угод про умови користування надрами, які визначають перелік зобов'язань надрокористувачів відповідно до американсько-українських домовленостей.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило нову редакцію примірних угод про умови користування надрами, що передбачає юридично закріплені норми, які чітко і зрозуміло визначають перелік нових зобов'язань надрокористувачів відповідно до американсько-українських домовленостей", - говориться у повідомленні.

Це важливий і необхідний крок, який дозволив адаптувати документ у відповідність до підписаної угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, зазначає міністерство.

Угода ратифікована Законом України від 8 травня 2025 року і схвалена постанова КМУ від 5 листопада 2025 року.

"Крок за кроком Міністерство забезпечує чіткі і зрозумілі правила та формуємо сприятливий інвестиційний клімат. Адже стабільна робота сектору та ефективне освоєння українських надр є запорукою зміцнення економіки нашої держави", - зазначив заступник Міністра Євген Перелигін.

"Ми не збавляємо оберти, навпаки - докладаємо максимум зусиль для реалізації всіх наших завдань й початку роботи масштабних проєктів в енергетиці, інфраструктурі та розробці критичних мінералів", - додав він.

Оновлення документів є черговим етапом у рамках реалізації угодами, що має на меті залучення інвестицій для розвитку української економіки.