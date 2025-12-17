Падіння цін на нафту посилилося, Brent торгується нижче $60 за барель

Падіння цін на нафту посилилося на торгах у вівторок, Brent торгується нижче $60 за барель - на мінімумі з травня 2025 року.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:25 к.ч. становить $59,62 за барель, що на $0,94 (1,55%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,93 (1,64%), до $55,89 за барель.

Зниженню цін сприяють сигнали просування зусиль щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

"Вартість Brent опустилася нижче $60 за барель уперше за кілька місяців", - зазначає аналітик Rystad Джанів Шах. За його словами, трейдери оцінюють можливість мирного врегулювання питання завершення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, яке може призвести до появи на ринку додаткових обсягів нафти і ще більшого його перенасичення".

Американська сторона позитивно оцінила переговори з українською делегацією в Берліні, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на офіційних осіб США. Зазначається, що сторони "досягли консенсусу з низки питань". За даними джерел агентства, вдалося досягти зрушень у наданні Україні гарантій безпеки.

"Затяжні переговори супроводжуватимуться поступовим зниженням цін на нафту мірою входу в 2026 рік з усіма супутніми прогнозами надлишку пропозиції, - каже аналітик PVM Oil Associates, якого цитує Reuters. - Ціна Brent оновить мінімум з початку цього року, але не опуститься нижче $55 за барель до кінця року".

Тиск на нафтовий ринок чинили і слабкі статдані щодо китайської економіки, опубліковані напередодні. Сигнали спаду економічної активності підвищують побоювання трейдерів щодо перспектив попиту на нафту в країні.

