Ціни на нафту втрачають понад 2%, Brent на рівні $59,1 за барель

Нафта продовжує дешевшати ввечері у вівторок на тлі сигналів щодо прогресу в переговорах з українського врегулювання та очікувань надлишку пропозиції на ринку.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 16:55 к.ч. становить $59,13 за барель, що на $1,43 (2,36%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1,43 (2,52%), до $55,39 за барель.

Американська сторона позитивно оцінила переговори з українською делегацією, що відбулися в Берліні, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на офіційних осіб США. Зазначається, що сторонам, "можливо, вдалося знайти вирішення щодо 90% питань".

"Трейдери оцінюють можливість мирного врегулювання військових дій в Україні, яке може призвести до появи на ринку додаткових обсягів нафти і ще більшого його перенасичення", - зазначив аналітик Rystad Джанів Шах.

Ціни на нафту продовжуватимуть знижуватися на тлі переговорів і очікувань надлишку пропозиції, вважає аналітик PVM Oil Associates Джон Еванс. За його оцінками, Brent оновить мінімум з початку поточного року, але не опуститься нижче $55 за барель цього року.

Тим часом аналітики Barclays прогнозують середню ціну на нафту на рівні $65 за барель у 2026 році. Вони зазначають, що надлишкова пропозиція в обсязі 1,9 млн барелів на добу вже врахована в котируваннях нафтових ф'ючерсів.

Негативний вплив на ринок чинили також слабкі статдані Китаю, опубліковані напередодні. Ознаки спаду економічної активності в КНР підвищують побоювання трейдерів щодо перспектив попиту на нафту в цій країні.

