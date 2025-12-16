Ціни на нафту продовжують знижуватися, Brent торгується на рівні $60,2 за барель

Ціни на нафту продовжують опускатися у вівторок

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $60,2 за барель, що на $0,36 (0,59%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти опустилися в ціні на $0,56 (0,92%), до $60,56 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,36 (0,63%), до $56,46 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $0,62 (1,08%), до $56,82 за барель, до мінімуму з лютого 2021 року.

