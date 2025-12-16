Місцеві бюджети отримають понад 1,5 мільярда додаткової дотації: на що витратять

Уряд затвердив розподіл додаткової дотації для місцевих бюджетів на деокупованих, прифронтових та інших територіях, що постраждали від повномасштабної агресії росії. Загальний обсяг підтримки становить 1 млрд 556,4 млн грн.

Про це інформує Міністерство фінансів.

Зазначається, що урядове рішення передбачає розподіл 1 млрд 556,4 млн грн коштів так:

263,1 млн грн - для обласних бюджетів Донецької та Луганської областей і 80 громад як компенсація втрат ПДФО;

1 млрд 98,7 млн грн - для 220 громад, які мають зменшення надходжень від податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку.

85,5 млн грн - компенсація втрат податку на прибуток для обласних бюджетів Донецької, Кіровоградської, Одеської та Сумської областей;

109,1 млн грн - для запобігання виникненню боргів із заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Також уряд зняв обмеження щодо напрямів використання додаткової дотації для прифронтових громад, що дозволяє спрямовувати кошти на пріоритетні видатки відповідно до актуальних потреб.

"Прийнятий розподіл дає змогу вирівняти фінансові диспропорції в місцевих бюджетах, забезпечити стабільні виплати зарплат у бюджетній сфері та компенсувати втрати доходів громад, спричинені російською агресією.

Це рішення підтримує роботу шкіл, лікарень, соціальних установ та органів місцевого самоврядування у регіонах, які найбільше потребують державної допомоги", - підкреслили в Мінфін.