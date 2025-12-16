Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Місцеві бюджети отримають понад 1,5 мільярда додаткової дотації: на що витратять

09:33 16.12.2025 |

Економіка

 Уряд затвердив розподіл додаткової дотації для місцевих бюджетів на деокупованих, прифронтових та інших територіях, що постраждали від повномасштабної агресії росії. Загальний обсяг підтримки становить 1 млрд 556,4 млн грн.

Про це інформує Міністерство фінансів.

Зазначається, що урядове рішення передбачає розподіл 1 млрд 556,4 млн грн коштів так:

  • 263,1 млн грн - для обласних бюджетів Донецької та Луганської областей і 80 громад як компенсація втрат ПДФО;
  • 1 млрд 98,7 млн грн - для 220 громад, які мають зменшення надходжень від податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку.
  • 85,5 млн грн - компенсація втрат податку на прибуток для обласних бюджетів Донецької, Кіровоградської, Одеської та Сумської областей;
  • 109,1 млн грн - для запобігання виникненню боргів із заробітної плати працівникам бюджетних установ.

    • Також уряд зняв обмеження щодо напрямів використання додаткової дотації для прифронтових громад, що дозволяє спрямовувати кошти на пріоритетні видатки відповідно до актуальних потреб.

    "Прийнятий розподіл дає змогу вирівняти фінансові диспропорції в місцевих бюджетах, забезпечити стабільні виплати зарплат у бюджетній сфері та компенсувати втрати доходів громад, спричинені російською агресією.

    Це рішення підтримує роботу шкіл, лікарень, соціальних установ та органів місцевого самоврядування у регіонах, які найбільше потребують державної допомоги", - підкреслили в Мінфін.

    За матеріалами: Економічна правда
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,2451
    		  0,0515
    		 0,12
    EUR
    		 1
    		 49,6549
    		  0,1871
    		 0,38

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,8724  0,07 0,16 42,4280  0,05 0,11
    EUR 49,1944  0,03 0,07 49,8960  0,01 0,01

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,1600  0,10 0,24 42,1900  0,09 0,21
    EUR 49,5715  0,09 0,18 49,5860  0,07 0,15

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес