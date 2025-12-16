Фінансові новини
Місцеві бюджети отримають понад 1,5 мільярда додаткової дотації: на що витратять
09:33 16.12.2025 |
Уряд затвердив розподіл додаткової дотації для місцевих бюджетів на деокупованих, прифронтових та інших територіях, що постраждали від повномасштабної агресії росії. Загальний обсяг підтримки становить 1 млрд 556,4 млн грн.
Про це інформує Міністерство фінансів.
Зазначається, що урядове рішення передбачає розподіл 1 млрд 556,4 млн грн коштів так:
Також уряд зняв обмеження щодо напрямів використання додаткової дотації для прифронтових громад, що дозволяє спрямовувати кошти на пріоритетні видатки відповідно до актуальних потреб.
"Прийнятий розподіл дає змогу вирівняти фінансові диспропорції в місцевих бюджетах, забезпечити стабільні виплати зарплат у бюджетній сфері та компенсувати втрати доходів громад, спричинені російською агресією.
Це рішення підтримує роботу шкіл, лікарень, соціальних установ та органів місцевого самоврядування у регіонах, які найбільше потребують державної допомоги", - підкреслили в Мінфін.
