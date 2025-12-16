Україна запустила місячні аукціони торгівлі електроенергією з трьома країнами ЄС

Оператори систем передання (ОСП) України, Словаччини, Угорщини та Румунії в понеділок, 15 грудня, запустили місячні аукціони з довгострокового розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на січень 2026 року. Про це повідомила НЕК "Укренерго".

"Довгострокові аукціони з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів - це те, що точно піде на користь українському ринку електричної енергії. В умовах масованих російських атак на нашу енергосистему, впевненість у стабільному надходженні імпорту електроенергії кожного наступного місяця - нам дуже потрібна", - заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко.

Він подякував за співпрацю партнерам з Європейської мережі операторів системи передання (ENTSO-E) та аукціонної платформи Joint Allocation Office (JAO), а також колегам з компаній-операторів енергосистем сусідніх держав ЄС.

Запровадження місячних аукціонів для України означає можливість ефективніше прогнозувати ціни, а у перспективі - знизити вартість імпортованої електроенергії, зазначили в Укренерго.

Згідно з інформацією на сайті JAO, потужність перетину з Угорщини складає 460 МВт, з Румунії та Словаччини - по 172 МВт. З України потужність перетину не пропонується.