НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна запустила місячні аукціони торгівлі електроенергією з трьома країнами ЄС

Оператори систем передання (ОСП) України, Словаччини, Угорщини та Румунії в понеділок, 15 грудня, запустили місячні аукціони з довгострокового розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на січень 2026 року. Про це повідомила НЕК "Укренерго".

"Довгострокові аукціони з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів - це те, що точно піде на користь українському ринку електричної енергії. В умовах масованих російських атак на нашу енергосистему, впевненість у стабільному надходженні імпорту електроенергії кожного наступного місяця - нам дуже потрібна", - заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко.

Він подякував за співпрацю партнерам з Європейської мережі операторів системи передання (ENTSO-E) та аукціонної платформи Joint Allocation Office (JAO), а також колегам з компаній-операторів енергосистем сусідніх держав ЄС.

Запровадження місячних аукціонів для України означає можливість ефективніше прогнозувати ціни, а у перспективі - знизити вартість імпортованої електроенергії, зазначили в Укренерго.

Згідно з інформацією на сайті JAO, потужність перетину з Угорщини складає 460 МВт, з Румунії та Словаччини - по 172 МВт. З України потужність перетину не пропонується.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2451
  0,0515
 0,12
EUR
 1
 49,6549
  0,1871
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8724  0,07 0,16 42,4280  0,05 0,11
EUR 49,1944  0,03 0,07 49,8960  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1600  0,10 0,24 42,1900  0,09 0,21
EUR 49,5715  0,09 0,18 49,5860  0,07 0,15

