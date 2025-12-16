Японія розробила п'ять моделей фінансової підтримки українського бізнесу

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України провело робочу зустріч із Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), під час якої японська сторона презентувала п'ять моделей фінансової кооперації для підтримки українського бізнесу та інноваційних компаній.

Під час дискусії організація презентувала новий компонент проєкту з підтримки малого та середнього підприємництва, який стартував у жовтні 2025 року. Його завдання - окреслити напрями майбутньої підтримки уряду Японії для розвитку українського бізнесу, зокрема інноваційних компаній і спільних українсько-японських проєктів.

Агентство опрацювало п'ять можливих моделей фінансової кооперації з Україною, зокрема кредитування підприємств через BDF (Фонд розвитку підприємництва) або державні банки - в межах чинної нормативної бази це вже можливо.

Також розглядається участь JICA у фондах, які інвестуватимуть в українські компанії.



Серед варіантів - потенційне створення Фонду фондів (FoF), інструменту, який акумулює кошти держави та приватних інвесторів і спрямовує їх у венчурні фонди. Водночас у JICA зазначили, що запуск FoF в Україні потребуватиме суттєвих законодавчих змін, тоді як кредитні інструменти можуть бути впроваджено значно швидше.

"Ми зацікавлені в інструментах, які реально працюють: швидкі кредити для бізнесу, інвестиційні фонди, партнерські проєкти з японськими компаніями. Японія - один із наших найбільш технологічних партнерів, і участь JICA може стати тим містком, який дасть українським стартапам доступ до ринків, капіталу і експертизи. Це не просто підтримка - це шанс виростити нову хвилю українських технологічних компаній", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов.





*** JICA - державна установа уряду Японії, що реалізує міжнародні програми розвитку та надає підтримку країнам-партнерам у відновленні економіки, модернізації та розвитку приватного сектору. Для України JICA є одним із ключових партнерів у залученні інвестицій, зміцненні інституційної спроможності та створенні нових можливостей для бізнесу.