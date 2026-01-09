Фінансові новини
Кабмін звільнив голову Держгеонадр
12:25 09.01.2026 |
Кабінет міністрів звільнив Олега Гоцинця з посади голови Державної служби геології та надр України.
Відповідне розпорядження від 7 січня 2026 року оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.
«Звільнити Гоцинця Олега Степановича з посади голови Державної служби геології та надр України за угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 Закону України "Про державну службу")», - йдеться в розпорядженні.
Гоцинець обіймав посаду з листопада 2024 року. До того він працював начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування», найбільшого надрокористувача України. За сумісництвом був менеджером проєктів НАК «Нафтогаз України». Також є експертом Державної комісії по запасах корисних копалин.
ТЕГИ
