Кабмін звільнив голову Держгеонадр

Кабінет міністрів звільнив Олега Гоцинця з посади голови Державної служби геології та надр України.

Відповідне розпорядження від 7 січня 2026 року оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

«Звільнити Гоцинця Олега Степановича з посади голови Державної служби геології та надр України за угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 Закону України "Про державну службу")», - йдеться в розпорядженні.

Гоцинець обіймав посаду з листопада 2024 року. До того він працював начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування», найбільшого надрокористувача України. За сумісництвом був менеджером проєктів НАК «Нафтогаз України». Також є експертом Державної комісії по запасах корисних копалин.