Кабмін звільнив голову Держгеонадр

12:25 09.01.2026 |

Економіка

Кабінет міністрів звільнив Олега Гоцинця з посади голови Державної служби геології та надр України.

Відповідне розпорядження від 7 січня 2026 року оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

«Звільнити Гоцинця Олега Степановича з посади голови Державної служби геології та надр України за угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 Закону України "Про державну службу")», - йдеться в розпорядженні.

Гоцинець обіймав посаду з листопада 2024 року. До того він працював начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування», найбільшого надрокористувача України. За сумісництвом був менеджером проєктів НАК «Нафтогаз України». Також є експертом Державної комісії по запасах корисних копалин.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9904
  0,2749
 0,64
EUR
 1
 50,1762
  0,2546
 0,51

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7504  0,18 0,43 43,4089  0,19 0,43
EUR 49,9259  0,13 0,27 50,6948  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1050  1,00 2,38 43,1350  0,00 0,00
EUR 50,2905  0,00 0,00 50,3085  0,00 0,00

