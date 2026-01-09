Фінансові новини
- |
- 09.01.26
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінекономіки повідомило про зміни на ринку сільгоспземель
09:36 09.01.2026 |
Ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році змінився. На початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, тепер - якість та розташування ділянок.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
"Ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році увійшов у фазу зрілої та прогнозованої динаміки: вартість землі зростає залежно від безпекової ситуації", - зазначають у відомстві.
"Попри повномасштабну війну ринок зберігає функціональність і демонструє послідовний розвиток. Якщо на початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, то у 2025 році фокус змістився на якість ділянок та їх розташування", - говориться у повідомленні.
З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га.
З них юридичними особами викуплено 43 012 земельні ділянки загальною площею 128 212 га, середня вартість за 1 га склала 74 323 грн.
Фізичними особами викуплено 72 597 земельних ділянок загальною площею 211 962 га, середня вартість за 1 га - 47 246 грн.
"Найвищі ціни на землю зберігаються у західних та центральних областях, тоді як у прифронтових регіонах вартість залишається суттєво нижчою", - зазначають у міністерстві.
Найдорожчі землі у Івано-Франківській області (до 165 615 грн/га), у Тернопільській (до 126 068 грн/га), Львівській та Вінницькій (понад 80-100 тис. грн/га).
Найдешевші - у прифронтових регіонах: Херсонська, Миколаївська, Запорізька - 35-38 тис. грн/га.
"Попри воєнні ризики, у 2025 році ринок сільськогосподарських земель зберіг ліквідність, продемонстрував стале зростання вартості та сформовану структуру попиту", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башли.
"У 2026 році ключовими чинниками його розвитку й надалі залишатимуться безпекова ситуація, регіональна специфіка та інвестиційна привабливість земельних ділянок", - додав він..
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Провідні компанії — Chevron, Vitol та Trafigura — змагаються за продаж венесуельської нафти
|Українські перевізники отримали доступ до 35 країн у рамках «транспортного безвізу»
|Кабмін звільнив голову Держгеонадр
|Нафта дорожчає через побоювання перебоїв у поставках із Венесуели та Ірану
|Мінекономіки повідомило про зміни на ринку сільгоспземель
|Абромавичус продає Веревському групу компаній «Агро-Регіон»
Бізнес
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K
|Продаж автомобілів у Британії у 2025 році перевищив 2 млн уперше з пандемії
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ