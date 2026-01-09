Мінекономіки повідомило про зміни на ринку сільгоспземель

Ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році змінився. На початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, тепер - якість та розташування ділянок.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році увійшов у фазу зрілої та прогнозованої динаміки: вартість землі зростає залежно від безпекової ситуації", - зазначають у відомстві.

"Попри повномасштабну війну ринок зберігає функціональність і демонструє послідовний розвиток. Якщо на початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, то у 2025 році фокус змістився на якість ділянок та їх розташування", - говориться у повідомленні.

З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га.

З них юридичними особами викуплено 43 012 земельні ділянки загальною площею 128 212 га, середня вартість за 1 га склала 74 323 грн.

Фізичними особами викуплено 72 597 земельних ділянок загальною площею 211 962 га, середня вартість за 1 га - 47 246 грн.

"Найвищі ціни на землю зберігаються у західних та центральних областях, тоді як у прифронтових регіонах вартість залишається суттєво нижчою", - зазначають у міністерстві.

Найдорожчі землі у Івано-Франківській області (до 165 615 грн/га), у Тернопільській (до 126 068 грн/га), Львівській та Вінницькій (понад 80-100 тис. грн/га).

Найдешевші - у прифронтових регіонах: Херсонська, Миколаївська, Запорізька - 35-38 тис. грн/га.

"Попри воєнні ризики, у 2025 році ринок сільськогосподарських земель зберіг ліквідність, продемонстрував стале зростання вартості та сформовану структуру попиту", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башли.

"У 2026 році ключовими чинниками його розвитку й надалі залишатимуться безпекова ситуація, регіональна специфіка та інвестиційна привабливість земельних ділянок", - додав він..