Абромавичус продає Веревському групу компаній «Агро-Регіон»

Антимонопольний комітет України отримав від кіпрської компанії Enselco Holding (вона ж Kapenata Limited) Андрія Веревського заяву про надання дозволу на придбання групи компаній "Агро-Регіон" Айвараса Абромавичуса. В порядку денному засідання АМКУ вказано, що Enselco планує отримати контроль над дев'ятьма українськими ТОВ.

До списку увійшли такі компанії, як Гарна логістика, АР Івки, АР Чуднів, АР Хмельницький, АР Бориспіль, АР Козелець, АР Любар, АР Борзна, Білий цвіт.

В усіх випадках йдеться про придбання частки понад 50% голосів у вищому органі управління товариств, що забезпечить кіпрській компанії прямий контроль над цими підприємствами.

Зараз вони належать шведській Garna Stockholm Holding, бенефіціари - Ларс Пітер Елам Хоканссон та колишній міністр економіки й ексгендиректор Укроборонпрому Абромавичус.

7 січня галузеве видання Latifundist.com з посиланням на власні джерела повідомило, що угода передбачає купівлю всієї компанії, включно з корпоративними правами, земельним банком, технікою та елеваторними потужностями.

Опитані виданням земельні посередники оцінюють орієнтовний діапазон угоди в $100-110 млн (включно з корпоративними правами, основними засобами, елеваторами).