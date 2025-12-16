Авторизация

Надходження ПДФО за рік зросли на понад 18%: які регіони лідирують за сплатою

09:03 16.12.2025 |

Економіка

Протягом січня-листопада платники перерахували до бюджету 561,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це більше на 86,1 млрд грн або 18,1%, ніж у відповідний період торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Йдеться, що Київ традиційно утримує першість - 130,9 млрд грн. Це майже чверть усіх надходжень ПДФО по країні.

За даними податкової, серед регіонів лідерами є також:

- Дніпропетровська область - 55,8 млрд грн;

- Львівська область - 37,7 млрд грн;

- Київська область - 33,7 млрд грн.

За матеріалами: Економічна правда
 

