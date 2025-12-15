Фінансові новини
15.12.25
12:38
RSS
мапа сайту
Нафта дорожчає, Brent торгується біля $61,4 за барель
10:59 15.12.2025 |
Ціни на нафту відновлюються вранці в понеділок після падіння за підсумками попереднього тижня.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:14 кч зростає на $0,32 (0,52%), до $61,44 за барель. У п'ятницю контракт подешевшав на $0,16 (0,26%), до $61,12 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до цього часу на $0,29 (0,5%), до $57,73 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $0,16 (0,28%), до $57,44 за барель.
За минулий тиждень обидві марки втратили понад 4%.
Увага інвесторів зосереджена на геополітичній ситуації у світі.
США посилили тиск на Венесуелу, захопивши танкер і запровадивши нові санкції на судна та пов'язаних із президентом країни Ніколасом Мадуро осіб, а також розширивши військову присутність у регіоні.
Тим часом перший день переговорів спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера з українською делегацією щодо американського плану врегулювання питання можливого закінчення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України завершився в Берліні "значним прогресом", заявив Віткофф напередодні. У понеділок обговорення триватиме.
Крім того, влада Ірану повідомила про захоплення іноземного танкера в Оманській затоці у зв'язку з можливою контрабандою палива.
