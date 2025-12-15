Авторизация

Volkswagen через мита Трампа зупиняє завод на території Німеччини вперше за 88 років

Німецький автоконцерн Volkswagen має намір зупинити випуск машин на своєму підприємстві в Дрездені. Закриття виробничого майданчика в Німеччині стане для компанії першим випадком за всю 88-річну історію.

Про це повідомляє Financial Times.

Volkswagen планує призупинити роботу заводу в Дрездені з 16 грудня. Таке рішення ухвалене на фоні фінансових труднощів та зниження попиту на автомобілі. Продажі машин найбільшого європейського автовиробника виявилися гіршими за очікування в Китаї та Європі, а у Сполучених Штатах на реалізацію негативно вплинули торгівельні мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.

Фінансовий директор компанії Арно Антліц припустив, що чистий грошовий потік у 2025 році, який раніше прогнозувався на рівні, близькому до нуля, може виявитися дещо позитивним. Водночас аналітики наголосили, що тиск на автовиробника зберігатиметься. На їх думку, Volkswagen зіткнувся з "широкомасштабними" проблемами, оскільки очікуване продовження строку експлуатації двигунів на викопному паливі потребуватиме додаткових інвестицій.

Територію підприємства планують передати в оренду Дрезденському технічному університету для створення дослідницького кампусу з розробки штучного інтелекту, робототехніки та мікрочіпів.

Volkswagen спільно з університетом узяв на себе зобов'язання інвестувати 50 мільйонів євро протягом наступних семи років у реалізацію цього проєкту. Водночас автоконцерн заявив, що й надалі використовуватиме об'єкт для передачі автомобілів клієнтам, а також як туристичну локацію.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Volkswagen
 

