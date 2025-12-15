Авторизация

Цьогоріч перевірок ФОПів побільшало на 12%, ‒ "Опендатабот"

09:38 15.12.2025 |

Економіка

Цьогоріч Державна податкова служба провела 6 041 документальну перевірку фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Це на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але майже в чотири рази менше, ніж до початку повномасштабної війни, повідомляє "Опендатабот"


Як змінилися суми донарахувань?

Хоча темпи зростання кількості перевірок відносно помірні, суми донарахувань значно зросли. Загалом за три квартали 2025 року підприємцям донарахували 5,98 млрд грн, що у 2,6 раза більше, ніж торік, і у 25 разів більше, ніж у 2021 році. Проте наразі узгоджено лише близько 22% від цієї суми ‒ 1,32 млрд грн, тоді як торік за аналогічний період погодили майже половину донарахувань.


Штрафи

Ситуація зі штрафами подібна: з нарахованих 2,59 млрд грн погоджено лише 15% або 396,8 млн грн. Узгоджена сума ‒ це ті донарахування, які підприємець має реально сплатити після розгляду заперечень, оскаржень і рішень Податкової чи суду. Спершу Податкова "нараховує", але лише після завершення процедур сума стає остаточною та обов'язковою до сплати.


Де найбільше перевіряли?

Найбільшу кількість перевірок цьогоріч провели на Львівщині ‒ 805, далі йдуть Київ (715), Харківщина (559), Дніпропетровщина (518) та Хмельниччина (433). За сумами донарахованих зобов'язань лідирує Черкащина ‒ 1,87 млрд грн, з яких 72% становлять штрафи. Водночас узгоджено лише 1,7% ‒ 31,3 млн грн. На Дніпропетровщині ситуація схожа: із 1,5 млрд грн донарахованих зобов'язань узгоджено лише 3% ‒ 46,2 млн грн.

Цьогоріч перевірок ФОПів побільшало на 12%, &#8210; "Опендатабот"

Найбільший показник узгодження нарахованих сум зафіксовано на Івано-Франківщині: там погоджено 94% від загальної суми, що становить 19,85 млн грн із 21,16 млн грн нарахованих.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

