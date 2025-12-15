Єврокомісія пропонує виділити €90 мільярдів кредиту Україні на наступні два роки

Єврокомісія розглядає можливість надати Україні 90 млрд євро у вигляді макрофінансової допомоги або в межах Ukraine Facility протягом 2026-2027 років.

Про це за підсумками зустрічі з Бюджетним комітетом Європарламенту та директором DG ECFIN Маартеном Вервеєм повідомила у Фейсбуці голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передає Укрінформ.

«Говорили про бюджет-2026, потреби України та «репараційний кредит». Робоча пропозиція Єврокомісії щодо «репараційного кредиту» - розділити «кредит» на два напрями підтримки України: виробництво та закупівля зброї (в Україні та ЄС), а також бюджетна підтримка. Бюджетна підтримка складе 90 млрд євро і буде надаватись протягом двох років - 2026 і 2027», - йдеться у повідомленні.

За словами Підласої, підтримка може надаватись у вигляді макрофінансової допомоги або у межах Ukraine Facility. Україна змушена буде виплатити цей кредит лише у випадку отримання репарацій від Росії.

Голова профільного комітету зауважила, що умовою надання фінансування буде продовження та збереження реформ у сфері верховенства права та антикорупції. Також пропозицію Єврокомісії має схвалити Європейська рада (лідери країн ЄС).



