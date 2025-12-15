Оборот IT-сектору у 2025 році може зрости до 7,56 мільярда доларів – дослідження

У разі реалізації оптимістичного прогнозу, оборот IT-сектору у 2025 році досягне 7,56 млрд доларів (+1,03%), якщо ж здійсниться песимістичний сценарій, обсяг ринку може опуститися до 7,47 млрд доларів (-0,17%).

Про це йдеться у дослідженні IT Research Ukraine 2025.

У 2024 році загальний оборот IT-сектору досяг 7,48 млрд доларів, а експорт становив 6,45 млрд доларів. Хоча внутрішній ринок показав зростання на 1-2% у гривневому еквіваленті, доларовий результат виявився менш оптимістичним. Це сталося через девальвацію гривні та падіння попиту на деякі сервісні напрями.

На сьогодні в Україні працює більше 2 тисяч верифікованих ІТ-компанії.

46% компаній є аутсорсинговими;

31% - продуктові;

2% - аутстафінгові.

Решта компаній використовують змішану бізнес-модель.

Більшість українських ІТ-компаній досягли стабілізації та активно шукають шляхи розвитку.

13% - вже мають інвестиційний досвід, планують його продовжити;

13% - планують розпочати залучення фінансування, хоча раніше з інвесторами не працювали;

30% - наразі не планують залучати зовнішнє фінансування.

"Український ІТ-бізнес демонструє високий рівень стійкості, компанії змінюють бізнес-моделі, виходять на нові ринки, зберігають команди. Стає більше продуктових компаній - це наш шанс розвивати інноваційну економіку та створювати проєкти глобального рівня", - зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.