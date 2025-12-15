Фінансові новини
15.12.25
- 11:01
- RSS
- мапа сайту
Оборот IT-сектору у 2025 році може зрости до 7,56 мільярда доларів – дослідження
09:17 15.12.2025 |
У разі реалізації оптимістичного прогнозу, оборот IT-сектору у 2025 році досягне 7,56 млрд доларів (+1,03%), якщо ж здійсниться песимістичний сценарій, обсяг ринку може опуститися до 7,47 млрд доларів (-0,17%).
Про це йдеться у дослідженні IT Research Ukraine 2025.
У 2024 році загальний оборот IT-сектору досяг 7,48 млрд доларів, а експорт становив 6,45 млрд доларів. Хоча внутрішній ринок показав зростання на 1-2% у гривневому еквіваленті, доларовий результат виявився менш оптимістичним. Це сталося через девальвацію гривні та падіння попиту на деякі сервісні напрями.
На сьогодні в Україні працює більше 2 тисяч верифікованих ІТ-компанії.
Решта компаній використовують змішану бізнес-модель.
Більшість українських ІТ-компаній досягли стабілізації та активно шукають шляхи розвитку.
"Український ІТ-бізнес демонструє високий рівень стійкості, компанії змінюють бізнес-моделі, виходять на нові ринки, зберігають команди. Стає більше продуктових компаній - це наш шанс розвивати інноваційну економіку та створювати проєкти глобального рівня", - зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.
