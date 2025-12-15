Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Оборот IT-сектору у 2025 році може зрости до 7,56 мільярда доларів – дослідження

09:17 15.12.2025 |

Економіка

У разі реалізації оптимістичного прогнозу, оборот IT-сектору у 2025 році досягне 7,56 млрд доларів (+1,03%), якщо ж здійсниться песимістичний сценарій, обсяг ринку може опуститися до 7,47 млрд доларів (-0,17%).

Про це йдеться у дослідженні IT Research Ukraine 2025.

У 2024 році загальний оборот IT-сектору досяг 7,48 млрд доларів, а експорт становив 6,45 млрд доларів. Хоча внутрішній ринок показав зростання на 1-2% у гривневому еквіваленті, доларовий результат виявився менш оптимістичним. Це сталося через девальвацію гривні та падіння попиту на деякі сервісні напрями.

На сьогодні в Україні працює більше 2 тисяч верифікованих ІТ-компанії.

  • 46% компаній є аутсорсинговими;
  • 31% - продуктові;
  • 2% - аутстафінгові.

    • Решта компаній використовують змішану бізнес-модель.

    Більшість українських ІТ-компаній досягли стабілізації та активно шукають шляхи розвитку.

  • 13% - вже мають інвестиційний досвід, планують його продовжити;
  • 13% - планують розпочати залучення фінансування, хоча раніше з інвесторами не працювали;
  • 30% - наразі не планують залучати зовнішнє фінансування.

    • "Український ІТ-бізнес демонструє високий рівень стійкості, компанії змінюють бізнес-моделі, виходять на нові ринки, зберігають команди. Стає більше продуктових компаній - це наш шанс розвивати інноваційну економіку та створювати проєкти глобального рівня", - зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

    За матеріалами: Економічна правда
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,1936
    		  0,0785
    		 0,19
    EUR
    		 1
    		 49,4678
    		  0,0476
    		 0,10

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,9382  0,07 0,16 42,4764  0,01 0,01
    EUR 49,2289  0,03 0,06 49,8889  0,03 0,05

    Міжбанківський ринок на 12.12.25, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,1900  0,03 0,08 42,2100  0,02 0,05
    EUR 49,5520  0,06 0,13 49,5585  0,04 0,09

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес