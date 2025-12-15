Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінсільгосп США зменшив прогноз експорту зерна з України на 2,6 млн тонн

09:27 15.12.2025 |

Новини АПК

Міністерство сільського господарства США (USDA) зменшило прогноз експорту пшениці з України у 2025-2026 маркетинговому році (МР) з 15 млн тонн до 14,5 млн тонн, кукурудзи - з 24,5 млн тонн до 23 млн тонн, інших зернових - з 3,09 млн тонн до 2,5 млн тонн.

"За даними уряду, виробництво кукурудзи в Україні різко скоротилося через зменшення площ посівів та врожайності. Збирання врожаю відбувається повільно через вологі погодні умови в основних регіонах вирощування", - йдеться у грудневому звіті USDA, в якому оцінка врожаю кукурудзи погіршена з 32 млн тонн до 29 млн тонн.

Мінсільгосп США окрім зменшення експорту кукурудзи погіршив також прогноз її внутрішнього споживання в Україні з 7 млн тонн до 6 млн тонн та перехідних залишків з 1,55 млн тонн до 0,85 млн тонн.

Щодо пшениці, то оцінка її врожаю залишилася на рівні 23 млн тонн, а менший експорт USDA пояснив збільшенням внутрішнього споживання з 7,1 млн тонн до 7,6 млн тонн.

Щодо інших зернових, то оцінка їх врожаю у грудневому випуску також незмінна - 6,58 млн тонн, а зменшення експорту викликано збільшенням прогнозу внутрішнього споживання до 4,15 млн тонн.

В цілому USDA збільшив прогноз світового експорту пшениці в 2025/26 МР на 1,5 млн тонн - до 218,71 млн тонн, кукурудзи - на 1,63 млн тонн, до 205,10 млн тонн, а інших зернових - на 0,33 млн тонн, до 44,17 млн тонн.

При цьому якщо у випадку пшениці USDA збільшив оцінку перехідних залишків на 3,44 млн тонн - до 274,87 млн тонн, то у випадку кукурудзи він скоротив її на 2,19 млн тонн - до 279,15 млн тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1936
  0,0785
 0,19
EUR
 1
 49,4678
  0,0476
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9382  0,07 0,16 42,4764  0,01 0,01
EUR 49,2289  0,03 0,06 49,8889  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на 12.12.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1900  0,03 0,08 42,2100  0,02 0,05
EUR 49,5520  0,06 0,13 49,5585  0,04 0,09

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес