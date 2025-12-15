Фінансові новини
Мінсільгосп США зменшив прогноз експорту зерна з України на 2,6 млн тонн
09:27 15.12.2025 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) зменшило прогноз експорту пшениці з України у 2025-2026 маркетинговому році (МР) з 15 млн тонн до 14,5 млн тонн, кукурудзи - з 24,5 млн тонн до 23 млн тонн, інших зернових - з 3,09 млн тонн до 2,5 млн тонн.
"За даними уряду, виробництво кукурудзи в Україні різко скоротилося через зменшення площ посівів та врожайності. Збирання врожаю відбувається повільно через вологі погодні умови в основних регіонах вирощування", - йдеться у грудневому звіті USDA, в якому оцінка врожаю кукурудзи погіршена з 32 млн тонн до 29 млн тонн.
Мінсільгосп США окрім зменшення експорту кукурудзи погіршив також прогноз її внутрішнього споживання в Україні з 7 млн тонн до 6 млн тонн та перехідних залишків з 1,55 млн тонн до 0,85 млн тонн.
Щодо пшениці, то оцінка її врожаю залишилася на рівні 23 млн тонн, а менший експорт USDA пояснив збільшенням внутрішнього споживання з 7,1 млн тонн до 7,6 млн тонн.
Щодо інших зернових, то оцінка їх врожаю у грудневому випуску також незмінна - 6,58 млн тонн, а зменшення експорту викликано збільшенням прогнозу внутрішнього споживання до 4,15 млн тонн.
В цілому USDA збільшив прогноз світового експорту пшениці в 2025/26 МР на 1,5 млн тонн - до 218,71 млн тонн, кукурудзи - на 1,63 млн тонн, до 205,10 млн тонн, а інших зернових - на 0,33 млн тонн, до 44,17 млн тонн.
При цьому якщо у випадку пшениці USDA збільшив оцінку перехідних залишків на 3,44 млн тонн - до 274,87 млн тонн, то у випадку кукурудзи він скоротив її на 2,19 млн тонн - до 279,15 млн тонн.
