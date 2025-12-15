Фінансові новини
БЕБ викрила схему експорту 7,5 тис. тонн сої на 103 млн грн до Туреччини на Румунії
15:02 15.12.2025 |
Детективи территоріального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області зупинили спробу агротрейдера незаконно експортувати 7,5 тис. тонн соєвих бобів до Туреччини та Румунії, повідомила пресслужба БЕБ.
Бюро зазначило, що для приховування реального походження продукції учасники схеми використовували підроблені документи, створюючи видимість легальних операцій і уникаючи сплати податків. Експорт "сірого" вантажу відбувався через фіктивні підприємства та ФОПів, які формально виступали постачальниками.
Правоохоронці під час обшуків в Одеському порту та на терміналах Чернівецької області вилучили понад 6 тис. тонн сої, завантаженої на судно, а також 1,6 тис. тонн у 32 залізничних вагонах. Вартість вилученого - понад 103 млн грн.
Досудове розслідування наразі триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.
