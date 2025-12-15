Фінансові новини
Понад 60% держпідприємств не працюють, а 10% взагалі не подають жодної звітності, – Гетманцев
Понад 60% державних підприємств не працюють, а близько 10% взагалі не подають жодної звітності про свою діяльність.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
За його словами, станом на 1 січня цього року держава контролювала 2 916 суб'єктів господарювання, у тому числі 2 571 державних підприємств та 345 господарських товариств з часткою понад 50%, які належали до сфери відання 79 суб'єктів управління об'єктами державної власності.
"З них торік 1 815 суб'єктів господарювання (62,2%) - не працювали (1 623 державних підприємства та 192 господарських товариства). І це зовсім не наслідок повномасштабної війни - подібна тенденція була і до її початку", - зауважив Гетманцев.
При цьому 533 працюючі суб'єкти господарювання у 2024 році разом отримали збитки на майже 2 млрд грн.
Депутат додав, що майже 10% підприємств не подає жодної інформації власнику, тобто держава не може проконтролювати, що відбувається з її активами.
"Із згаданих 2 916 підприємств - 288, або майже кожне десяте взагалі не подає власнику ані інформацію, ані звітність про свою діяльність. І це теж багаторічна практика", - зазначив Гетманцев.
На думку депутата, з усієї кількості цих підприємств у державній власності має залишитися лише 5% стратегічних об'єктів.
"Аналізуючи час від часу ефективність роботи державного сектору економіки, вчергове знаходжу підтвердження своїй давній принциповій позиції - держава повинна вийти з усіх належних їй нестратегічних активів та майна, залишивши у своїй власності дуже обмежене коло стратегічно важливих компаній", - підсумував Гетманцев.
