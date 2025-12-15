Бензин та інше пальне: які ціни на АЗС України 15 грудня

У понеділок, 15 грудня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,35 грн/л, дизельне пальне - також на 1 коп. до 58,42 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,19 грн/л (здорожчав на 4 коп.); бензин марки А-95 - 58,35 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 56,6 грн/л; дизельне пальне - 58,42 грн/л (здорожчало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 37,14 грн/л, що на 78 коп. більше порівняно з минулою п'ятницею.









У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 37,89 грн/л.





У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 35,9 грн/л.





У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,99 грн/л.





У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,13 грн/л; дизпальне - 53,94 грн/л; автогаз - 34,78 грн/л.





У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,98 грн/л.





У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.



