Бензин та інше пальне: які ціни на АЗС України 4 грудня
18:58 04.12.2025 |
У четвер, 4 грудня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 3 коп. до 58,34 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 2 коп. до 58,4 грн/л.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,17 грн/л (здешевшав на 3 коп.); бензин марки А-95 - 58,34 грн/л (здешевшав на 3 коп.); бензин марки А-92 - 56,75 грн/л (здорожчав на 3 коп.); дизельне пальне - 58,4 грн/л (здорожчало на 2 коп.). Середня ціна автогазу становить 35,1 грн/л, що на 10 коп. більше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,89 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 36,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,1 грн/л; дизпальне - 54,01 грн/л; автогаз - 33,5 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 36,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,99 грн/л.
