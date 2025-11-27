Ціни на нафту слабо опускаються, Brent торгується біля $62,8 за барель

Нафтовий ринок опускається в четвер на тлі низької активності торгів у зв'язку зі святом у США (День подяки).

Зниженню цін сприяють надії на врегулювання російсько-української війни. Водночас трейдери чекають чергової зустрічі міністрів країн ОПЕК+.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $62,8 за барель, що на $0,33 (0,52%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти зросли в ціні на $0,65 (1,04%), до $63,13 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,3 (0,51%), до $58,35 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на $0,7 (1,21%), до $58,65 за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що сторони близькі до досягнення домовленості щодо врегулювання питання припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України. Трамп також повідомив у соцмережі X, що його спецпосланець Стів Віткофф попрямує на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним до Москви, щоб завершити складання "мирного плану", а міністр армії США Ден Дрісколл зустрінеться з представниками української сторони.

"Ринок потроху йде вниз переважно завдяки надіям на прорив у мирному врегулюванні щодо України, - зазначає аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева. - Однак активність низька, і чіткого напряму цін немає перед засіданням ОПЕК+ і з урахуванням Дня подяки в США".

Цієї неділі заплановано засідання міністерського моніторингового комітету (JMMC, співголовами є Росія і Саудівська Аравія), повноформатної зустрічі всіх міністрів ОПЕК+, а також восьми країн-добровольців альянсу.

Доповідь міністерства енергетики США, опублікована напередодні, показала зростання запасів нафти в країні на 2,77 млн барелів. Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 21 листопада, збільшилися на 2,51 млн барелів, дистилятів - на 1,15 млн барелів.

