Brent торгується за $64,78 за барель

Ціни на нафту впали в середу після того, як галузевий звіт про зростання запасів сирої нафти у США - найбільшому споживачі нафти у світі - посилив занепокоєння щодо надлишку пропозиції. Водночас зниження цін було обмежене санкціями, які впливають на постачання нафти з росії.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 11 центів, або 0,2%, до $64,78 за барель станом на 07:10 за київським часом, після зростання на 1,1% під час попередньої сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 9 центів, або 0,2%, до $60,65 за барель, після зростання на 1,4% у вівторок.

Запаси сирої нафти й пального у США зросли минулого тижня, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти (API).

За їхніми даними, запаси сирої нафти збільшилися на 4,45 млн барелів за тиждень, що завершився 14 листопада. Запаси бензину зросли на 1,55 млн барелів, а дистилятів - на 577 тис. барелів.

«Загалом звіт був відносно песимістичним», - зазначили стратеги ING з ринку сировинних товарів. Водночас вони додали, що учасники ринку наразі більше стурбовані ризиками постачання, ніж потенційним профіцитом у майбутньому.

Санкції США проти великих російських виробників - «роснєфті» й «лукойлу» - встановили крайній термін до 21 листопада для компаній, які ще мають припинити співпрацю з цими компаніями.

