Фінансові новини
- |
- 18.11.25
- |
- 04:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта стабілізувалася, Brent торгується близько $64,38 за барель
14:29 17.11.2025 |
Ціни на нафту вирівнялися вдень у понеділок після досить активного зниження на початку торгів.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 13:46 кч, знижується на 1 цент, до $64,38 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на цей час на 2 центи, до $60,11 за барель.
За минулий тиждень Brent подорожчала на 1,2%, WTI - на 0,6%. Інвестори намагаються оцінити, як вплинуть санкції проти російських нафтових компаній та українські атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури РФ на ситуацію з надлишком палива на світовому ринку, зумовленим збільшенням поставок ОПЕК+.
"Ціна Brent продовжує коливатися в діапазоні від $60 до $70 за барель, а увага ринку переключається на те, як розвиватиметься ситуація з експортом російської нафти в найближчі місяці. Ринок скептично ставиться до припущення, що Росія зіткнеться з проблемами під час експорту своєї нафти", - написав аналітик UBS Джованні Стауново.
Тим часом президент США Дональд Трамп висловив готовність підтримати підготовлюваний у Конгресі законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Він також сказав, що такий захід може бути запроваджено і проти Ірану.
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США, що діють, збільшилася на три й сягнула 417 одиниць, що є максимумом з липня. Кількість газових бурових скоротилася на три і становить 125 одиниць.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
|Зеленський та Макрон підписали декларацію щодо посилення оборони України
|Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новокуйбишевського НПЗ у РФ у неділю, 16 листопада
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|ЄС розглядає можливість виділення Україні гранту в розмірі EUR90 млрд, якщо план щодо використання активів РФ провалиться
|ЄС оцінює потреби України в 2026-27 в 135 млрд євро, з них 83 млрд – на армію
|Нафта стабілізувалася, Brent торгується близько $64,38 за барель
|Експорт пшениці в сезоні-2025/26 буде на 7% перевершить минулорічний - аналітики
|Місія МВФ розпочала роботу в Україні
|Україна та Греція підписали документ щодо постачання газу - транзит забезпечать ГТС п'яти країн
|Нафта подешевшала після відновлення завантаження в ключовому російському експортному центрі
Бізнес
|AMD представила Ryzen 5 7500X3D — найвигідніший ігровий процесор з 3D V-Cache на платформі AM5
|GM просить постачальників автозапчастин відмовитися від комплектуючих з Китаю, - Reuters
|Дослідження The Washington Post: ChatGPT каже «так» у 10 разів частіше за «ні»
|OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань
|Експерти не вірять у швидке досягнення суперінтелекту, про який говорять техлідери
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні