Нафта стабілізувалася, Brent торгується близько $64,38 за барель

Ціни на нафту вирівнялися вдень у понеділок після досить активного зниження на початку торгів.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 13:46 кч, знижується на 1 цент, до $64,38 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на цей час на 2 центи, до $60,11 за барель.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 1,2%, WTI - на 0,6%. Інвестори намагаються оцінити, як вплинуть санкції проти російських нафтових компаній та українські атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури РФ на ситуацію з надлишком палива на світовому ринку, зумовленим збільшенням поставок ОПЕК+.

"Ціна Brent продовжує коливатися в діапазоні від $60 до $70 за барель, а увага ринку переключається на те, як розвиватиметься ситуація з експортом російської нафти в найближчі місяці. Ринок скептично ставиться до припущення, що Росія зіткнеться з проблемами під час експорту своєї нафти", - написав аналітик UBS Джованні Стауново.

Тим часом президент США Дональд Трамп висловив готовність підтримати підготовлюваний у Конгресі законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Він також сказав, що такий захід може бути запроваджено і проти Ірану.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США, що діють, збільшилася на три й сягнула 417 одиниць, що є максимумом з липня. Кількість газових бурових скоротилася на три і становить 125 одиниць.